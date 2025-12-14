Из-за роста цен стоимость традиционного новогоднего набора блюд в 2026 году приблизится к 30 000 йен

Традиционные японские новогодние блюда «о-сэти» – важная часть новогодних обычаев. Даже во время роста цен многие люди наверняка захотят немного раскошелиться, чтобы создать новогоднее настроение.

Аналитическая компания Teikoku Databank провела исследование цен на праздничные наборы блюд о-сэти рёри (трёхъярусные коробки или порции на три-четыре человека), продаваемые 110 компаниями по всей стране, включая крупные сети минимаркетов комбини, универмаги, супермаркеты и известные японские рестораны. Средняя цена на Новый год 2026 года, включая налог, составляет 29 098 йен, приближаясь к отметке в 30 000 йен.

Сказывается рост цен на сырьё и упаковочные материалы, а также затрат на электроэнергию и рабочую силу, в результате чего по сравнению с предыдущим годом рост составил 3,8%, или 1054 йены.

Из 110 опрошенных компаний и брендов 65, или около 60%, повысили цены. По масштабам роста цен наибольшее количество компаний (22) подняли цены в диапазоне 1000 йен, а у 16 компаний рост цен был более значительным, достигая 3000 йен. Также 14 компаний повысили цены в диапазоне 2000 йен, а 13 компаний подняли цены менее чем на 1000 йен.

Блюда о-сэти, производимые в роскошных отелях и ресторанах, как правило, делают акцент не на количестве, а на качестве, используя более качественные ингредиенты. С другой стороны, массовые розничные сети, как правило, делают акцент на экономичности, предлагая цены в диапазоне 10 000 йен и большие объёмы. По данным Teikoku Databank, усилилась «поляризация между „бюджетными“ и „вкусными“ продуктами».

Что касается сырья, то импортные лосось, форель и желтохвост подешевели, а говядина, осьминог и икра лосося подорожали.

Материалы

Teikoku Databank: Обзорцен на о-сэти рёри новогоднего сезона 2026 года (на японском языке)

Фотография к заголовку: Photo AC

