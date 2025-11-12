Острые соусы в Токио: специализированный магазин перечных соусов

Основатель Hot Sauce Bar Кимура Норифуми стремится распространить культуру острых соусов с помощью первого в Японии бренда, специализирующегося на авторских соусах по зарубежным рецептам. Он предлагает постоянно расширяющийся ассортимент авторских соусов из Японии, США и других стран, и показывает, что острые соусы «третьей волны» – это не только острота, но и особый вкус, который можно сочетать с японской кухней.

Путь к острым соусам

Если вы любите острую пищу, то Кимура Норифуми, основатель первого в Японии бренда, специализирующегося на острых соусах без искусственных добавок, может порекомендовать то, что вам нужно. Устроившись за прилавком своего уютного магазина Hot Sauce Bar Tokyo в Харадзюку, этот жизнерадостный уроженец Киото рассказывает о достоинствах своей тщательно подобранной коллекции местных и зарубежных соусов. Кимура в окружении множества бутылок с яркими этикетками, манящих прохожих, стремится распространить свою любовь к острым соусам по всей Японии и за её пределами.

Путешествие Кимуры в мир крафтовых острых соусов началось со случайной встречи. Переехав в Нью-Йорк изучать моду, он однажды прогуливался по городу, и его внимание привлек магазин. «В магазине были выставлены ряды бутылок, – вспоминает он. – Я зашёл внутрь, думая, что это крафтовое пиво, но оказалось, что это магазин острых соусов». Это случайное открытие открыло ему глаза на совершенно новый кулинарный мир. «Продавец дал попробовать разные соусы, и их вкус меня просто поразил».

Кимура случайно столкнулся с «третьей волной» острых соусов – по его словам, это движение началось около 2010 года, после долгой эпохи господства уксусных соусов типа Tabasco и экстремального увлечения сверхострыми «соусами смерти» 1990-х. «Примерно тогда люди начали понимать, что острые соусы – это нечто большее, чем просто острота и кислота, – объясняет Кимура. – Они начали экспериментировать с различными специями и ингредиентами, усложняя свои рецепты для создания оригинальных вкусов». Производители небольших партий воспользовались ростом онлайн-продаж, чтобы предложить свою продукцию более широкой аудитории, и это привело к революции в качестве и креативности.



Во время дегустации Кимура с энтузиазмом рассказывает историю и вкусовые особенности различных соусов Hot Shop Bar (© Nippon.com)

Соусы «третьей волны» в Японии

Вернувшись в Японию, Кимура воспользовался возможностью познакомить с этой культурой кулинарного искусства свою страну, кухня которой больше известна использованием вкуса умами и тонкими вкусовыми оттенками, чем жгучей остротой. Его философия отбора соусов требовательна и выходит далеко за рамки личных предпочтений. «Важно, чтобы у соуса была интересная история, – отмечает он, добавляя, что избегает искусственных добавок и выбирает бутылки со стильным дизайном, которые украсят интерьер кухни или столовой.. – Лишь один из десяти из тех, что я пробую, остаётся у меня». В Hot Sauce Bar сейчас представлено около 60 наименований с акцентом на соусы в луизианском стиле, но Кимура планирует расширять ассортимент.



Стойка в Hot Sauce Bar Tokyo – окно в мир острых соусов «третьей волны» (© Nippon.com)

В ассортименте доминируют американские и канадские производители, но растёт и число отечественных брендов – например, здесь представлены пионер японских острых соусов Mellow Habanero, который использует местные ингредиенты, такие как юдзу и рисовый уксус, и Scotch Bonnet Japan. Кимура с удовольствием указывает на удивительные сочетания, которые возможны с японскими блюдами, начиная от основных деликатесов категории «Б», таких как жареная пшеничная лапша якисоба и курица во фритюре караагэ, до более изысканных вкусов суси и сасими. Он берёт бутылку с бело-зелёной этикеткой от производителя из Колорадо Seed Ranch Flavor Company и говорит, что «как ни странно, этот соус со вкусом тако оказался удивительно популярным в качестве приправы для натто». Это сочетание обнаружил производитель этого блюда из соевых бобов и шеф-повар суси, что подчёркивает безграничный диапазон возможных сочетаний.

Кимура считает себя не столько продавцом, сколько посредником в культурном обмене. «Большая часть моей работы заключается в том, чтобы рассказывать покупателям о наших соусах, – говорит он. – И когда я рекомендую человеку что-то, и он действительно получает от этого удовольствие, – именно это оправдывает все усилия». Его планы простираются за пределы Токио и Японии, на другие регионы Азии.

Для Кимуры это глубоко личная миссия. «Я начинал с надежды создать культуру острых соусов в Японии», – говорит он. Наблюдая, как клиенты открывают для себя новые вкусы и делятся ими с друзьями, он получает заряд, который подпитывает его устремления: «Я общительный человек. Вот почему я этим занимаюсь, это моя страсть».

Hot Sauce Bar Tokyo

Адрес: 4-28-4 Ares Garden Omotesandō 1F, Jingūmae, Shibuya, Tokyo

4-28-4 Ares Garden Omotesandō 1F, Jingūmae, Shibuya, Tokyo Часы работы: 10:30–19:00 (ежедневно)

10:30–19:00 (ежедневно) Как добраться: 8 минут пешком от станции Станции JR Харадзюку и 7 минут от станции Омотэсандō токийского метро..

8 минут пешком от станции Станции JR Харадзюку и 7 минут от станции Омотэсандō токийского метро.. Веб-сайт: https://www.hotsauce-bar.com/

Фотография к заголовку: Кимура Норифуми, основатель Hot Sauce Bar (© Nippon.com)