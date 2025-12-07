Мировой рейтинг электронного правительства 2025: Япония заняла 9-е место, Великобритания впервые лидирует

В рейтинге электронного правительства среди 66 стран и регионов мира Япония заняла 9-е место. Великобритания впервые за время составления таких рейтингов вышла на лидирующую позицию.

Хорошие результаты у небольших стран

Мировой рейтинг электронного правительства ежегодно публикует Научно-исследовательский институт электронного правительства и местного самоуправления Университета Васэда (рейтинг 2020 года был отменён из-за пандемии COVID-19). Рейтинг этого года, 20-й по счёту, был опубликован в ноябре 2025 года.

В исследовании анализировался прогресс электронного государственного администрирования, играющего ключевую роль в повседневной жизни, с различных точек зрения с использованием 10 ключевых показателей, включая уровень развития сетевой инфраструктуры и вклад в административную и финансовую реформу. Каждой стране и региону была присвоена своя оценка.

Япония, занимавшая в прошлом году 11-е место, поднялась в этом году на 9-е место. В рейтинговом отчёте отмечается, что Цифровое агентство, работающее уже пятый год, начинает показывать результаты, но при этом указывается на необходимость усилий по преодолению разобщённости между государственными ведомствами. Что касается идентификационной карты «Мой номер», в отчёте содержится призыв к разработке политики, которая позволит гражданам оценить её удобство.

Великобритания, занявшая первое место, получила высокую оценку за сохранение статуса «страны, основанной на науке и технологиях», а также за реализацию цифровой политики, учитывающей инклюзивность и устойчивость общества в целом. Финляндия, занявшая 10-е место, значительно поднялась с 17-го места в прошлом году. Становится очевидным превосходство в этом отношении стран с небольшим населением, таких как Дания, Сингапур и Эстония.

Материалы

Научно-исследовательский институт электронного правительства и местного самоуправления Университета Васэда: 20-й мировой рейтинг электронного правительства, выпуск 2025 года (на японском языке)

Фотография к заголовку: PIXTA

