Опрос 18-летних: более 40% женщин возлагают надежды на успех работы первой женщины на посту премьер-министра
Молодёжь возлагает большие надежды на новую премьер-министра
21 октября 2025 года Такаити Санаэ, президент Либерально-демократической партии, была избрана премьер-министром на пленарном заседании Палаты представителей, став первой женщиной-премьер-министром в конституционной истории Японии. В рамках «Опроса мнения 18-летних», который регулярно проводит фонд Nippon Foundation, в начале ноября 2025 года были опрошены 1000 молодых людей в возрасте 17-19 лет по всей стране. Им задавали вопросы по поводу смены премьер-министра.
На вопрос о впечатлении от избрания женщины на пост премьер-министра наиболее распространённым ответом стало «Новые надежды» – 35,8%. В ответе на этот вопрос наблюдалась значительная разница: о «новых надеждах» упомянули 27,7% мужчин и 44,4% женщин. В ответе в свободной форме один из опрошенных сказал: «Я не думал, что внутрипартийная смена что-то изменит, но на самом деле, похоже, ситуация изменилась, поэтому теперь у меня есть надежда», – подразумевая, что встреча с президентом США Трампом вскоре после вступления в должность Такаити оставила сильное впечатление.
С другой стороны, только 1,3% респондентов ответили, что избрание Такаити вызывает у них тревогу, то есть лишь очень небольшое количество ответивших относятся к женщинам негативно только из-за их пола.
На вопрос о том, чего они ожидают от премьер-министра Такаити, 30,5% ответили, что хотят уверенности в «улучшении Японии», 23,7% надеются на позитивную международную перспективу, а 22,7% надеются на «чистоплотность» нового правительства.
Хотя Партия возрождения Японии (Нихон исин-но кай) сформировала коалицию с ЛДП в форме внешней поддержки без участия в правительстве, правящая партия остаётся в меньшинстве, не имея большинства ни в Палате представителей, ни в Палате советников. На вопрос о том, что необходимо для стабилизации политической ситуации, 20,7% респондентов ответили: «Руководство премьер-министра». Далее следуют 15,1%, которые ответили: «Ответственные оппозиционные партии», что свидетельствует об ожиданиях, что оппозиционные партии будут чем-то большим, чем просто оппозиционной силой.
На вопрос о том, чему Япония должна отдать приоритет в будущем, наиболее популярными ответами стали «экономическая мощь» (43,9%) и «свобода и мир» (34,3%). «Экономическая мощь» была более популярна среди мужчин, а «свобода и мир» – среди женщин.
Материалы
- Фонд Nippon Foundation: 74-й опрос мнений 18-летних – Смена премьер-министра (на японском языке)
Фотография к заголовку: премьер-министр Такаити Санаэ (© Jiji Press)
