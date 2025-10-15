Лидер ЛДПЯ Такаити извинилась за выход Комэйто из коалиции и пообещала приложить все усилия для избрания премьер-министром

Новости

Токио, 14 октября (Jiji Press). Либерально-демократическая партия Японии провела в штаб-квартире совещание парламентариев обеих палат. Лидер партии Такаити Санаэ объяснила депутатам обстоятельства уведомления партии Комэйто о выходе из коалиционного правительства и извинилась, заявив: «Это моя ответственность. Это произошло из-за недостатка моих лидерских качеств». Она также отметила, что в отношении голосования по избранию премьер-министра, которое состоится в начале внеочередной сессии парламента, «приложит все усилия до последнего, чтобы иметь возможность сотрудничать с силами, с которыми можно достигнуть согласия».

Совещание проходило за закрытыми дверями. Такаити подчеркнула: «ЛДПЯ — крупнейшая по численности партия в обеих палатах. Важно сформировать стабильное правительство». Обращаясь к присутствующим, она попросила о поддержке и призвала к сплочённости. По словам участников, критических выступлений, ставящих под сомнение ответственность Такаити, было немного; звучали также мнения о необходимости поиска коалиционных вариантов с другими партиями, помимо Комэйто.

Комэйто намерена прекратить сотрудничество с ЛДПЯ на общенациональных выборах. На совещании один за другим звучали голоса, выражавшие обеспокоенность последствиями для взаимодействия на местном уровне. Некоторые депутаты предлагали не выдвигать конкурентов против кандидатов Комэйто в одномандатных округах на выборах в палату представителей. Руководство ЛДПЯ, включая Такаити, заявило о намерении сохранять координацию на местах.

Отмечалась также необходимость поддерживать рабочие отношения с Комэйто и после выхода из коалиции ради реализации политического курса. Генеральный секретарь Судзуки Сюнъити заявил, что хотел бы сохранить координацию с Комэйто по вопросам политики.

Учитывая, что избрание Такаити премьер-министром не гарантировано, некоторые участники высказывали вариант «разделить посты премьера и лидера партии», при котором Исиба Сигэру оставался бы главой кабинета. Судзуки сообщил журналистам, что относится к этой идее отрицательно.

Перед совещанием общее собрание парламентариев обеих палат решило назначить бывшего председателя Комиссии по общественной безопасности Мацумуру Ёсифуми председателем общего собрания парламентариев обеих палат вместо Аримуры Харуко, возглавившей Совет по общим вопросам.







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме