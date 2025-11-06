Премьер-министр Такаити позитивно настроена на смягчение трудового регулирования — отрицает досрочный роспуск, проявляет желание пересмотреть Конституцию — вопросы представителей в обеих палатах

Новости

Токио, 5 ноября (Jiji Press) – 5 ноября в палате представителей и палате советников прошли вопросы-ответы представителей партий по программной речи премьер-министра Такаити Санаэ. По теме смягчения регулирования рабочего времени премьер-министр заявила: «Я не одобряю сверхурочную работу, которая может привести к смерти от переутомления», при этом заняла позитивную позицию: «Мы углубим обсуждение с учётом реальной ситуации и потребностей сферы трудовых отношений». Что касается возможного досрочного роспуска палаты представителей и всеобщих выборов, она вновь высказалась против: «Сейчас у нас нет возможности об этом думать».

Такие ответы были даны на пленарном заседании палаты представителей в ответ на вопросы исполнительного заместителя председателя Конституционно-демократической партии Японии Ёсида Харуми и председателя Демократической партии народа Тамаки Юитиро. Смягчение регулирования рабочего времени было поручено премьер-министром министру здравоохранения, труда и социального обеспечения Уэно Кэнъитиро при формировании кабинета. Ёсида раскритиковала это, заявив: «Существует опасность поощрения чрезмерного труда и смерти от переутомления».

Премьер-министр также выразила желание пересмотреть статью 9 Конституции и создать положение о чрезвычайном положении, отметив: «Принятие Конституции, способной отвечать требованиям времени, является неотложной задачей».

Тамаки предложил удвоить бюджет на образование, науку и технологии, а также выпустить «образовательные облигации» как источник финансирования. Он спросил, рассматривается ли возможность «оборонных облигаций» для увеличения расходов на оборону. Премьер-министр пояснила: «Мы положительно рассматриваем новые способы привлечения финансовых ресурсов». В отношении предложенных Тамаки налоговых вычетов, увязанных с остатком задолженности по студенческим кредитам, она высказалась осторожно: «Эффект будет ограниченным».

Председатель партии Комэйто Сайто Тэцуо впервые выступил с вопросом, находясь в оппозиции. С учётом скандала с теневыми фондами фракций Либерально-демократической партии он попросил поддержать разрабатываемый совместно с Демократической партией народа план усиления регулирования пожертвований от корпораций и организаций. Премьер-министр ограничилась заявлением: «Необходимо тщательно обсудить необходимость и соразмерность».

Сайто указал на сокращение числа депутатов палаты представителей по пропорциональной системе, зафиксированное в соглашении о коалиции между ЛДП и Партией обновления Японии, заявив: «Это исключает разнообразие и разрушает демократию». Премьер-министр ответила: «Важно заручиться максимально широкой поддержкой».

Ранее на пленарном заседании палаты советников председатель фракции Конституционно-демократической партии в палате советников Мидзуока Сюнъити потребовал, чтобы правительство создало независимую комиссию для выяснения истины по делу о фальсификации документов Министерства финансов, связанному со школьной корпорацией Моритомо гакуэн. Премьер-министр отклонила это, сославшись на решение прокуратуры не возбуждать дело, и заявив: «Я не считаю необходимым проводить повторное расследование независимой стороной».

Что касается возможной встречи с Генеральным секретарём Трудовой партии Кореи Ким Чен Ыном для решения проблемы похищений японских граждан Северной Кореей, она заявила: «Хочу добиться результатов, лично возглавив и действуя смело». Это был ответ на вопрос председателя фракции ЛДП в палате советников Мацуяма Сэйдзи.

Также выступили генеральный секретарь партии «Рэйва синсэнгуми» Такай Такаси и председатель Коммунистической партии Тамура Томоко, призвав к снижению налога на потребление.







