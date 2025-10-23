7 депутатов ЛДП, замешанных в деле о «теневых фондах», получили правительственные посты

Новости

Токио, 22 октября (Jiji Press) — Правительство Японии 22 октября на внеочередном заседании кабинета утвердило назначения на 54 должности заместителей министров и парламентских секретарей. Среди них — семеро депутатов Либерально-демократической партии, фигурировавших в скандале с нераскрытыми политическими фондами фракций, в чьих отчётах о доходах и расходах отсутствовали определённые суммы.

Премьер-министр Такаити Санаэ, возглавляющая ЛДП, не включила этих парламентариев в состав кабинета министров, сформированного 21 октября, однако дала им партийные и правительственные посты ниже министерского уровня. В частности, Хагиуда Коити, один из фигурантов скандала, назначен исполняющим обязанности исполнительного генерального секретаря партии. На фоне сохраняющегося общественного недовольства такими назначениями не исключена критика.

Ещё 4 октября, вступая в должность председателя ЛДП, Такаити заявила о депутатах, причастных к скандалу: «Я хочу, чтобы они усердно работали». Генеральный секретарь кабинета Кихара Минору на пресс-конференции 22 октября подчеркнул принцип «нужный человек на нужном месте» и «всеобщее участие всех поколений». Относительно фигурантов скандала он добавил, что проблем в назначениях нет, поскольку «все они уже понесли партийные санкции и выполнили обязанность по разъяснениям в Комитете по политической этике».

Среди назначенных депутатов, проходивших по делу о фондах: Хории Иваи — заместитель министра иностранных дел; Нэмото Юкинори — заместитель министра сельского, лесного и рыбного хозяйства; Сасаки Тадаси и Сакаи Цунэюки — оба заместители министра земли, инфраструктуры, транспорта и туризма; Такахаси Харуми — парламентский секретарь Минфина; Комори Такуро — парламентский секретарь Минэкономики, торговли и промышленности; Като Рюсё — парламентский секретарь Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма. Все семеро ранее состояли в бывшей фракции Абэ.









