Конец 26-летнего сотрудничества ЛДП и Комэйто

Партия Комэйто 10 октября 2025 года объявила о выходе из коалиционного правительства. С 1999 года она состояла в коалиции с ЛДП, но после избрания Санаэ Такаити новым лидером ЛДП решила разорвать союз.

Завершилась 26-летняя коалиция ЛДП и Комэйто, включая периоды пребывания в оппозиции. ЛДП и без того находится в меньшинстве в обеих палатах парламента, а уход Комэйто ещё больше ослабляет её позиции. Даже присоединение Демократической партии народа (ДПН), на которое рассчитывает Такаити, не обеспечит большинства в обеих палатах. (Примечание переводчика (по состоянию на 16 октября 2025 г.)): ЛДП и Партия инноваций 16 октября начали переговоры о коалиции. Партия инноваций обещала поддержать Такаити при соглашении до 20 октября. Демократическая партия народа отказалась участвовать в такой коалиции.）

В этих условиях ЛДП предстоит решить, сможет ли Такаити занять пост премьер-министра; вероятно, созыв внеочередной сессии парламента для её избрания будет отложен. По текущему раскладу сил объединение всех партий, кроме ЛДП, теоретически может привести к смене власти.

В Комэйто объяснили выход из коалиции недостаточной заинтересованностью ЛДП в ужесточении правил для корпоративных и иных организационных пожертвований. Кроме того, существенную роль сыграло непринятие сторонниками Комэйто правоконсервативной повестки Такаити.

Хронология 26 лет коалиции ЛДП и Комэйто

(В скобках указаны лидеры ЛДП и Комэйто на тот момент)

Июль 1998 — Поражение ЛДП на выборах в палату советников

Октябрь 1999 — Формирование трёхпартийной коалиции ЛДП, Либеральной партии и Комэйто (Обути Кэйдзо / Кандзаки Такэнори)

ЛДП стремилась разрешить «перекос» между палатами и создать стабильное правительство. Коалиция стала возможной после того, как ЛДП приняла предложение Комэйто о выплате «региональных купонов» по 20 тысяч иен на человека.

Август 2001 — Премьер-министр Коидзуми Дзюнъитиро посетил храм Ясукуни (Коидзуми Дзюнъитиро / Кандзаки Такэнори)

Комэйто неоднократно призывала Коидзуми отказаться от визита в храм Ясукуни, обещанного им в ходе выборов на пост лидера партии в апреле. Коидзуми избежал визита в День окончания войны, перенеся его на два дня раньше — на 13 августа.

Июль 2003 — Принятие Закона о специальных мерах по восстановлению Ирака (Коидзуми Дзюнъитиро / Кандзаки Такэнори)

Принят закон, разрешающий отправку Сил самообороны в Ирак. Лидер Комэйто Кандзаки посетил Ирак перед отправкой сухопутных сил, чтобы убедить скептически настроенную организацию-спонсора партии Сока Гаккай.

Сентябрь 2005 — Убедительная победа коалиции ЛДП-Комэйто на выборах в палату представителей

Сентябрь 2006 — Формирование первого кабинета Абэ Синдзо

Декабрь 2006 — Принятие пересмотренного Основного закона об образовании (Абэ Синдзо / Ота Акихиро)

В образовательные цели включена формулировка о «воспитании любви к стране и родному краю». Комэйто выступала против выдвижения ЛДП «любви к стране» на передний план, считая это «напоминанием о национализме». Компромисс был найден после трёхлетних переговоров.

Июль 2007 — Коалиция ЛДП-Комэйто не набрала большинства на выборах в палату советников

Август 2009 — Сокрушительное поражение коалиции ЛДП-Комэйто на выборах в палату представителей (Асо Таро / Ота Акихиро)

Сентябрь 2009 – декабрь 2012 — Правительство Демократической партии

Стремясь вернуться к власти, ЛДП сохраняла отношения с Комэйто через избирательное сотрудничество.

Декабрь 2012 — Формирование второго кабинета Абэ Синдзо, восстановление коалиции

Февраль 2013 — Премьер Абэ выступил за пересмотр условий внесения поправок в Конституцию (Абэ Синдзо / Ямагути Нацуо)

На первом заседании штаба ЛДП по продвижению конституционной реформы премьер Абэ вновь выразил намерение приоритетно заняться пересмотром статьи 96, определяющей условия внесения поправок в Конституцию. Комэйто, осторожно относящаяся к реформе, неоднократно призывала к сдержанности, заявляя, что это «за рамками коалиционного соглашения».

Июль 2014 — Решение кабинета министров об изменении толкования Конституции в пользу права на коллективную самооборону (Абэ Синдзо / Ямагути Нацуо)

Изменено прежнее толкование правительства, согласно которому Япония обладала правом, но не могла его осуществлять, придерживаясь «исключительно оборонительной стратегии». Внутри Комэйто, провозгласившей себя «партией мира», были сильны опасения, но приоритет был отдан «сохранению коалиции».

Декабрь 2015 — Решение о введении сниженной налоговой ставки на потребительский налог (Абэ Синдзо / Ямагути Нацуо)

При повышении ставки потребительского налога до 10% решено ввести сниженную ставку на все продукты питания, кроме алкоголя, как предлагала Комэйто.

Апрель 2020 — Вопрос о выплатах в связи с пандемией COVID-19 решён в пользу предложения Комэйто о единовременной выплате 100 тысяч иен (Абэ Синдзо / Ямагути Нацуо)

Комэйто, намекнув на возможный разрыв коалиции, заставила изменить план денежных выплат домохозяйствам с пониженными доходами, разработанный председателем комитета по политическим вопросам ЛДП Кисида Фумио, на единовременную выплату всем гражданам. Беспрецедентная переработка дополнительного бюджета.

Октябрь 2024 — Формирование кабинета Исиба. Коалиция ЛДП-Комэйто не набрала большинства на выборах в палату представителей (Исиба Сигэру / Сайто Тэцуо)

Июль 2025 — Коалиция ЛДП-Комэйто не набрала большинства на выборах в палату советников (Исиба Сигэру / Сайто Тэцуо)

Октябрь 2025 — Комэйто выходит из коалиции (Такаити Санаэ / Сайто Тэцуо)

ЛДП избирает Такаити Санаэ новым лидером. Из-за недовольства пассивностью ЛДП в вопросе регулирования корпоративных и организационных пожертвований в связи с проблемой «политики и денег», Комэйто объявляет о выходе из коалиции.

Фотография к заголовку: Лидер ЛДП Такаити Санаэ / Лидер Комэйто Сайто Тэцуо (совместное изображение)

