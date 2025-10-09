Конституционно-демократическая партия предлагает выдвинуть главу Демократической партии для народа в качестве кандидата на пост премьер-министра от объединённой оппозиции

Новости

Токио, 8 октября (Jiji Press). Главная оппозиционная Конституционно-демократическая партия Японии предложила своему партнёру, Демократической партии для народа, выдвинуть Тамаки Юитиро, главу ДПН, в качестве единого кандидата от оппозиции на выборах нового премьер-министра, который сменит уходящего с этого поста Исибу Сигэру.

Генеральный секретарь КДП Адзуми Дзюн передал это предложение своему коллеге из ДПН Симба Кадзуя в ходе дневного совещания для обсуждения ответов на выборы по выдвижению кандидатуры премьер-министра, которые планируется провести в начале предстоящей внеочередной парламентской сессии.

В связи с тем, что переговоры между правящей Либерально-демократической партией и её коалиционным партнером Комэйто по вопросу продолжения деятельности коалиции столкнулись с трудностями, Адзуми заявил, что оппозиционные партии должны представить единого кандидата.

Он добавил, что Тамаки будет считаться «сильным кандидатом», если оппозиционные партии смогут договориться о его выдвижении в качестве своего единого кандидата.

Симба пока не ответил на предложение Адзуми, заявив, что обсудит его с другими членами партии.

