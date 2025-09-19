Партия инноваций Японии выступает за отмену запрета на армию в конституции и право коллективной обороны

Новости

Токио, 18 сентября (Jiji Press) – Партия инноваций Японии (Nippon Ishin no Kai) 18 сентября представила предложение под названием «Концепция национальной обороны XXI века и конституционная реформа». В документе предлагается удалить статью 9, пункт 2 конституции, которая запрещает иметь вооруженные силы, и полностью разрешить осуществление права на коллективную самооборону. Также предусматривается четкое закрепление в конституции национальных сил обороны и военного суда. Предполагается переход от нынешней исключительно оборонительной политики к «активной обороне».

Сопредседатель Партии инноваций Японии Фудзита Фумитакэ на пресс-конференции объяснил, что данное предложение было подготовлено с учетом выборов председателя Либерально-демократической партии, назначенных на 22 сентября. Поскольку обсуждается возможность вхождения Партии инноваций Японии в коалиционное правительство ЛДП и Комэйто, их взгляды на конституционную реформу и национальную оборону также могут стать материалом для принятия решений.

В предложении указывается на рост угроз со стороны Китая, Северной Кореи и России. «Исходя из реалистической перспективы, основные принципы обороны нашей страны должны гибко изменяться в соответствии с изменениями в обстановке в сфере безопасности», — говорится в документе.







