Что означает избрание Такаити лидером ЛДПЯ? Ставка ослабевшей партии на женщину-консерватора как стратегия выживания

Либерально-демократическая партия Японии возлагает надежды на восстановление утраченной общественной поддержки на нового лидера – Такаити Санаэ, последовательницу курса бывшего премьер-министра Абэ Синдзо. Её реальные управленческие возможности пока неизвестны, и от расширения коалиции до проведения политического курса здесь переплетаются надежды и опасения. (В тексте имена приводятся без почётных титулов)

Станет ли Такаити знаменосцем «реконкисты» ЛДП?

С третьей попытки – после кампаний 2021 и 2024 годов – Такаити добилась давней цели. В прошлый раз она уступила во втором туре Исибе Сигэру (ныне премьер-министр), теперь же победила и в первом туре, и во втором туре против Коидзуми Синдзиро.

В этот раз она показала убедительное преимущество в голосовании членов и ассоциированных членов партии: около 250 тысяч голосов (порядка 40% от общего числа) и первое место в 31 из 47 префектуральных отделений. Вопреки прогнозам о перевесе Коидзуми во втором туре, где выше вес голосов парламентариев, мощная региональная поддержка фактически сузила депутатам простор для манёвра.

Подобные прецеденты уже случались. В 1978 году на первых предварительных прямых внутрипартийных выборах уверенный в перевесе премьер-министр Фукуда Такэо неожиданно уступил Охире Масаёси. Оставив фразу «иногда даже голос небес звучит странно», Фукуда отказался от участия в основном голосовании среди парламентариев и ушёл в отставку – игнорировать волю рядовых членов партии оказалось невозможно.

В 2001 году Коидзуми Дзюнъитиро, опираясь на убедительную победу в региональном голосовании, перетянул и голоса парламентариев, опередив фаворита Хасимото Рютаро. Партийное руководство понимает: организация не выдержит, если не уважать выбор активистов на местах, поддерживающих деятельность партии и представляющих «народную волю». В этот раз наблюдается та же динамика.

Что привлекло членов партии к Такаити? В её риторике чётко звучит набор тезисов: активная фискальная политика и монетарное смягчение, усиление обороны и дипломатического потенциала, акцент на судьбе страны. Это прямое продолжение курса Абэ, поданное энергично и эмоционально.

За «потерянные 30 лет» экономика пребывала в стагнации, рост зарплат отставал от инфляции, жизнь работающего класса так и не становилась легче. Прибавились массовый приток иностранных туристов и напряжённость из-за роста числа иностранцев в стране – общественное недовольство нарастало.

Эту болевую точку использовали Демократическая партия народа со слоганом «увеличить чистый доход» и Партия участия в политике с лозунгом «японцы прежде всего». Значительная часть ЛДП убеждена: чтобы вернуть консервативные слои, переманенные этими партиями, необходим возврат к курсу Абэ. Так первая женщина-лидер партии становится знаменосцем «реконкисты» ЛДП – движения за восстановление утраченных позиций.

«Псевдосмена власти» как фирменный приём продления правления

С точки зрения внутрипартийной политики избрание Такаити лидером – очередная «псевдосмена власти». После ухода Абэ влияние его курса постепенно размывалось при Суга Ёсихидэ и Кисида Фумио, ещё заметнее ослабло при Исибе Сигэру.

Исиба, поддерживавший близкие личные отношения с лидером Конституционно-демократической партии Нода Ёсихико – ровесником, о котором сам говорил, что «с ним легко общаться», – не раз давал повод обсуждать возможность большой коалиции между ЛДП и КДП. Его позицию воспринимали скорее как центризм с сильным либеральным уклоном, нежели консервативный центр.

Теперь курс резко разворачивается вправо: Такаити формирует новое правительство, возвращая повестку к консервативным приоритетам. Это и есть фирменная стратегия продления власти ЛДП.

Исторически партия рождалась в 1955 году как консервативное объединение Либеральной партии под руководством Ёсида Сигэру и Демократической партии Японии во главе с Хатояма Итиро. Два течения, переплетённые как жгут, существуют до сих пор.

«Либеральное» течение идёт от Ёсида к Икэда, Сато Эйсаку, Танака Какуэй. Кисида унаследовал фракцию «Котикай», основанную Икэда, а Исиба в начале карьеры получал наставления от Танака. Это наследие «доктрины Ёсида» – «лёгкое вооружение и приоритет экономики», то, что долго именовали «основным консервативным руслом».

«Демократическое» главное течение наследуется бывшей фракцией Сэйва: от Киси Нобусукэ к Фукуда Такэо, Абэ Синтаро, Коидзуми Дзюнъитиро и далее к Синдзо. Общий знаменатель – консерватизм, ставка на укрепление обороны и переосмысление конституции.

Если раньше это была передача власти от Киси к Икэда, то в последнее время смена Суга → Кисида → Исиба после Абэ тоже читается в этой логике. Следующая – Такаити – полностью вписывается в схему. Она работала в предшественнице бывшей фракции Абэ и, хотя называет себя «умеренным консерватором», воспринимается как жёсткий консерватор.

Нельзя забывать и про внешние факторы. Китай усиливается и действует всё более великодержавно. Северная Корея наращивает угрозу. Россия продолжает агрессию против Украины. США при президенте Трампе ставят под вопрос элементы послевоенного международного порядка. Ультраправые добиваются электоральных успехов в Европе и Америке.

На этом фоне сжимающаяся Япония теряет вес на мировой арене. В атмосфере угнетённого настроения и опасений по поводу тайваньского кризиса политики, разжигающие национализм, встречают благосклонный приём. Для Такаити, делающей ставку на «сильную Японию», это попутный ветер.

Удастся ли расширить коалицию и тем самым укрепить базу власти

Первая практическая задача для правительства Такаити – расширение коалиционных рамок. В меньшинстве в обеих палатах парламента правящая партия не проведёт ни бюджет, ни ключевые законопроекты без поддержки оппозиции. Идти путём разовых договорённостей по каждому вопросу – как делал кабинет Исиба – трудно. Для политической стабильности необходима конфигурация «ЛДП + Комэйто плюс часть оппозиции».

[Примечание переводчика: 10 октября 2025 года, уже после написания статьи, Комэйто объявила о временном расторжении коалиции с ЛДП из-за отсутствия чёткого сотрудничества по вопросу «политики и денег».]

О расширении коалиции Такаити говорила ещё во время предвыборной кампании. На пресс-конференции 4 октября, сразу после избрания лидером, она заявила: «Была бы рада, если бы через обстоятельное обсуждение мы смогли найти взаимоприемлемую формулу», дав понять, что готова включить часть оппозиции в коалиционное правительство.

Речь идёт о Партии инноваций Японии и Демократической партии народа. Партия инноваций сигнализирует готовность участвовать в переговорах при внятном предложении, Демократическая партия народа занимает выжидательную позицию (15 октября 2025 года Такаити встретилась с лидером Партии инноваций Ёсимура Хирофуми, стороны договорились начать переговоры о коалиции. Ёсимура заявил о намерении поддержать Такаити на выборах премьер-министра. Лидеру Демократической партии народа Тамаки Юитиро также предложили участие, но он указал на затруднительность сотрудничества в настоящее время – вероятность связки ЛДП–Партия инноваций растёт – прим. перев.)

Позиция давнего коалиционного партнёра Комэйто оказалась строгой. 4 октября её лидер Сайто Тэцуо, принимая Такаити в штаб-квартире партии с приветствием по случаю вступления в должность, заявил: «Без снятия опасений по поводу посещения святилища Ясукуни и других вопросов коалиционного правительства не будет», настойчиво потребовав учёта позиции своей партии.

За этим стоит противодействие Комэйто участию Партии инноваций в коалиции из-за конкуренции в одномандатных округах Осаки.

Если взглянуть со стороны, это – очередная глава в истории ослабления «ЛДП на пороге семидесятилетия» (70-летие основания партии наступит в ноябре). С момента образования в 1955 году партия непрерывно правила 38 лет до 1993-го. Ненадолго выпала из власти, допустив создание коалиционного правительства без своего участия, но уже в 1994 году вернулась, выдвинув лидера Социалистической партии на пост премьер-министра.

С 1999 года закрепилась коалиция с Комэйто, и за вычетом трёх лет и трёх месяцев правления Демократической партии (с 2009 года) ЛДП сохраняла власть до настоящего времени.

ЛДП к семидесятилетию: силы на исходе

Если сравнить с человеческой биографией: в 38 лет временно «упала», затем с трудом выживала самостоятельно; с 44 лет идёт «в трёхногой гонке» вместе с Комэйто; в 54 проходила лечение; к 57, накануне шестидесятилетия, здоровье восстановилось. И вот почти 70 – но дальше без ещё одного партнёра уже не обойтись. С каждым годом силы ЛДП слабеют.

ЛДП – это всеобъемлющая «партия-зонтик» широкого спектра: от правых до левых, включая даже либералов. Однако правый фланг частично откололся и ушёл к Партии участия в политике и Консервативной партии Японии. На консервативно-центристских позициях набирают вес Партия инноваций и Демократическая партия народа – ЛДП продолжает худеть.

Задача лидера Такаити – вернуть правых, притянуть к новой коалиции консервативно-центристский сегмент, укрепить структуру власти и продлить правление ЛДП.

Образец для подражания вновь – Абэ Синдзо. Будучи консерватором, он сохранял лицо прагматика и продвигал политику, обращённую к центристско-либеральной аудитории: повышение зарплат, расширение участия женщин, реформа трудовых отношений. Удерживая консервативную базу, он сумел привлечь центристский беспартийный электорат, составляющий основную массу избирателей, и обеспечил долговечность своего правления.

Если Такаити провозглашает себя «умеренным консерватором», от неё требуется искусство балансирования: заботиться о твёрдом консервативном электорате справа, не упуская из виду центр слева.

Такаити уже объявила о намерении создать систему общепартийного единства, включив всех кандидатов президентских выборов в партийные назначения и состав кабинета. Вопрос в том, удастся ли реализовать кадровую политику «всеобщего участия с мобилизацией всех поколений», выходящую за рамки деления на основное и неосновное течения.

Учитывая давнюю критику за стремление всё делать самой, сумеет ли она собрать вокруг себя талантливых людей, создать сильную команду и управлять правительством, делегируя полномочия?

И сможет ли она восстановить слабеющую ЛДП и вновь сделать приходящую в упадок страну «сильной и процветающей»? Если Такаити потерпит неудачу, последствия могут оказаться необратимыми.

Фотография к заголовку: Такаити Санаэ во время совещания с покойным премьер-министром Абэ Синдзо (на тот момент) – октябрь 2014 года, резиденция премьер-министра, Токио (Jiji Press).

