В 2024 году в Японии в результате пожаров погиб 1451 человек; общее число пожаров составило 37 141

Согласно недавно опубликованной «Статистике пожаров» Агентства по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями за 2024 год (окончательный отчёт), общее количество пожаров в 2024 году составило 37 141, а число погибших в результате пожаров – 1451 человек. Ущерб от пожаров составил 99,8 млрд йен.

В среднем в 2024 году в сутки возникал 101 пожар, или один пожар на каждые 14 минут. По типу пожаров произошли 20 972 пожара зданий, 831 лесной пожар, 3546 пожаров транспортных средств, 62 пожара на судах, 3 пожара на воздушных судах и 11 727 прочих пожаров.

Число погибших в результате пожаров в жилых домах (без учёта поджогов и самоубийств) составило 1030 человек. Из них 779 человек – пожилые люди в возрасте 65 лет и старше, что на 17 человек больше, чем в предыдущем году.

Декабрь – месяц наибольшей опасности пожаров

Чаще всего пожары случаются в декабре, январе, марте и апреле, причем их число резко возрастает к концу года. Причина, по которой ранней весной пожаров больше, чем зимой, заключается в сухости воздуха, а также в том, что это – самое ветреное время года.

Наиболее распространёнными причинами среди общего количества пожаров (37 141) были сигареты (3058, 8,2%), костры (2781, 7,5%), печи (2718, 7,3%), электрооборудование (2577, 6,9%) и поджоги (2377, 6,4%). Если учитывать также предполагаемые поджоги, то общее число случаев поджогов составит 3904 (10,5%), в таком случае это – наиболее распространённая причина.

В жилых помещениях среди причин пожаров лидируют печи, за ними следуют электрооборудование, сигареты, электрораспределительные устройства и проводка для электрического освещения и телефонов.

По данным Агентства по борьбе со пожарами и стихийными бедствиями, общее количество пожаров (приблизительные цифры) в первой половине 2025 года (с января по июнь) составило 21 525, что на 8,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди погибших в результате пожаров в жилых домах 469 человек составили пожилые люди в возрасте 65 лет и старше, что на 5,9% больше, чем за тот же период прошлого года.

Фотография к заголовку: Пожар в Саганосэки, город Ойта, ночь 18 ноября 2025 года (© Jiji)

