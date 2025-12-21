Прощание с пингвинами Suica: до конца следующего года выйдет новое поколение транспортных смарт-карт, которых уже выпущено около 120 миллионов

«Пингвин Suica», популярный персонаж на транспортных смарт-картах компании JR East, к концу 2026 финансового года уступит место другому.

Карты, которые можно использовать в 2 184 000 торговых точках

Компания JR East в ноябре 2025 года объявила, что с осени 2026 года функции Suica будут расширяться, а привычный всем пингвин в ознаменование 25-й годовщины создания Suica передаст эстафету новому персонажу.



Карта Suica (слева, предоставлена ​​JR East) и пингвин Suica (© Chiharu Sakazaki / JR East / DENTSU)

С момента своего появления забавный пингвин Suica полюбился многим пассажирам и внёс значительный вклад в повышение осведомлённости о Suica и популяризацию этой компании. Иллюстратор Сакадзаки Тихару прокомментировала: «Я была рада пройти эти долгие 25 лет вместе с пингвином Suica».

Suica – это аббревиатура от Super Urban Intelligent Card, то есть это смарт-карта, позволяющая легко передвигаться в городском транспорте. Её начали выпускать в 2001 году как электронный проездной билет, действующий на 424 станциях в столичном регионе Токио. С тех пор зона действия Suica расширилась, этой картой стало можно расплатиться за различные услуги и товары в магазинах, она стала выполнять роль «электронных денег» и стала взаимно приниматься другими транспортными операторами.

Было выпущено около 120 миллионов карт, учитывая мобильные устройства (по состоянию на конец октября 2025 года), а количество магазинов, где можно воспользоваться услугой, составляет около 2 184 000 (по состоянию на конец сентября 2025 года).

Максимальное количество случаев использования за день: около 11,83 млн (25 июля 2025 г.)

Максимальное количество ежемесячных транзакций: около 323,06 млн (июль 2025 г.) *Максимальное количество пользователей указано по состоянию на октябрь 2025 года

Источник: JR East

История Suica

18 ноября 2001 г.

На 424 станциях в столичном регионе Токио началось использование карт.

22 марта 2004 г.

Запущен сервис электронных платежей картой Suica.

1 августа 2004 г.

Начинается взаимодействие с транспортной смарт-картой ICOCA компании JR West.

1 июня 2007 г.

Началось использование системы льготных баллов.

23 марта 2013 г.

Запуск общенациональной системы взаимного признания транспортных карт разных компаний.

Июль 2013 г.

Ежемесячное использование электронных платежей за проезд впервые превысило 100 миллионов.

Июль 2018 г.

ежемесячное использование электронных транспортных денег впервые превысило 200 миллионов.

1 сентября 2019 г.

Введена услуга Welcome Suica для иностранных туристов, посещающих Японию.

8 сентября 2020 г.

Количество пользователей Mobile Suica превысило 10 миллионов.

Источник: JR East

Фотография к заголовку: Mobile Suica – приложение для смартфонов, предоставляемое компанией JR East (© Kyodo News)

