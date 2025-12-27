Какие японские слова чаще всего искали в Google в 2025 году? Среди железнодорожных станций рейтинг возглавила станция Киото

Какие японские слова чаще всего искали в Google в 2025 году? Среди железнодорожных станций рейтинг возглавила станция КиотоОбщество Туризм
Последняя игра серии Pokémon заняла 8-е место в рейтинге
В рейтинге, опубликованном Google в декабре 2025 года, были проанализированы тенденции с 1 января по 25 ноября 2025 года и перечислены самые популярные слова в различных жанрах.
В категории игр последняя часть серии Pokémon от Nintendo, Pokémon Legends: ZA, заняла восьмое место.
Связанные с Японией слова, которые чаще всего искали в Google
Игры
|8
|Pokémon Legends: ZA
Книжные магазины
|2
|animate Ikebukuro main store
|6
|Animate Osaka Nipponbashi
|7
|Tsutaya Books Daikanyama
Станции
|1
|Kyoto Station
|2
|Nagoya Station
|3
|Tokyo Station
|5
|Hakata Station
|6
|Ikebukuro Station
|7
|Shin-Osaka Station
|8
|Osaka Station
|9
|Sendai Station
|10
|Hiroshima Station
*Цифрами указаны места в рейтинге
Источник: Google
В результатах поиска по названиям станций в Google Maps первое место заняла станция Киото, за ней следуют станция Нагоя и станция Токио. За исключением парижского вокзала Гар де Лион, занявшего четвёртое место, все остальные станции в первой десятке были японскими.
В разделе книжных магазинов на Google Maps Animate Ikebukuro Main Store, специализированный магазин комиксов и игр, посвященных аниме, занял второе место, а его дочерний магазин, Animate Osaka Nipponbashi, – шестое.
Материалы
- Google Trends: Year in Search 2025
Фотография к заголовку: Внешний вид станции JR Киото (PIXTA)
