Какие японские слова чаще всего искали в Google в 2025 году? Среди железнодорожных станций рейтинг возглавила станция Киото

Компания Google опубликовала рейтинг самых популярных поисковых запросов в мире в 2025 году. Многие японские железнодорожные станции заняли высокие позиции в результатах поиска по названию станции на Google Maps.

Последняя игра серии Pokémon заняла 8-е место в рейтинге

В рейтинге, опубликованном Google в декабре 2025 года, были проанализированы тенденции с 1 января по 25 ноября 2025 года и перечислены самые популярные слова в различных жанрах.

В категории игр последняя часть серии Pokémon от Nintendo, Pokémon Legends: ZA, заняла восьмое место.

Связанные с Японией слова, которые чаще всего искали в Google

Игры

8 Pokémon Legends: ZA

Книжные магазины

2 animate Ikebukuro main store 6 Animate Osaka Nipponbashi 7 Tsutaya Books Daikanyama

Станции

1 Kyoto Station 2 Nagoya Station 3 Tokyo Station 5 Hakata Station 6 Ikebukuro Station 7 Shin-Osaka Station 8 Osaka Station 9 Sendai Station 10 Hiroshima Station

*Цифрами указаны места в рейтинге

Источник: Google

В результатах поиска по названиям станций в Google Maps первое место заняла станция Киото, за ней следуют станция Нагоя и станция Токио. За исключением парижского вокзала Гар де Лион, занявшего четвёртое место, все остальные станции в первой десятке были японскими.

В разделе книжных магазинов на Google Maps Animate Ikebukuro Main Store, специализированный магазин комиксов и игр, посвященных аниме, занял второе место, а его дочерний магазин, Animate Osaka Nipponbashi, – шестое.

Фотография к заголовку: Внешний вид станции JR Киото (PIXTA)

