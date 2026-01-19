Сакура в 2026 году в Японии: второй прогноз

В 2026 году знаменитые японские сакуры зацветут раньше обычного из-за ожидаемой тёплой погоды в марте и апреле. Прогноз основан на наиболее распространённом сорте сомэй-ёсино, который цветёт весной, но в это обновление также включена информация о сорте кавадзу-дзакура, который цветёт с января в более тёплых регионах, таких как город Кавадзу в префектуре Сидзуока.

Начало цветения в Токио – 20 марта

Согласно второму прогнозу цветения сакуры, опубликованному компанией Japan Meteorological Co., Ltd. 8 января, температура по всей стране в январе и феврале будет примерно обычной, но в марте и апреле – выше среднего уровня, и цветение начнётся раньше обычного.

По прогнозам организации, первое цветение сакуры в Токио, Нагое и Сидзуоке начнётся примерно 20 марта, а в районах к западу от Большого Токио – в конце марта. По мере продвижения фронта цветения сакуры в регионы Хокурику и Тохоку сакура зацветёт там с конца марта до начала апреля. Ожидается, что фронт цветения достигнет южной оконечности Хоккайдо в конце апреля; в то время как первое цветение в Токио прогнозируется на 20 марта, в Саппоро оно наступит более чем через пять недель, примерно 27 апреля.



Japan Meteorological Corporation

Компания Japan Meteorological Corporation прогнозирует время расцвета и пика цветения сакуры в 1000 точках по всей стране, от Хоккайдо до Кагосимы. Обновлённую информацию для разных мест можно найти на веб-сайте компании Отэнки навигатор (только на японском языке).

Символ весны

Цветущая сакура является символом весны в Японии, а краткость периода её цветения в литературе и культуре ассоциируется с мимолётностью красоты. Самый распространённый сегодня сорт сомэй-ёсино известен своими бледно-розовыми цветами, которые расцветают ещё до появления свежей листвы, создавая впечатляющий визуальный эффект.

В период цветения многие люди участвуют в ханами, любовании цветами, с друзьями, семьёй или коллегами по работе, наслаждаясь едой и напитками под цветущими вишнёвыми деревьями в парках или на берегах рек.

Ранний сорт сакуры

Если основной сезон цветения сакуры в Японии приходится на весну (сорт сомэй-ёсино), сорт кавадзу-дзакура цветёт рано, с конца января. Своё название он получил от посёлка Кавадзу в префектуре Сидзуока, где он появился. С 2026 года Japan Meteorological Co. начала составлять прогнозы и для этих деревьев, чтобы помочь многочисленным туристам, которые хотят полюбоваться сакурой раньше.

Дерево кавадзу-дзакура, случайно обнаруженное у реки Кавадзу в 1955 году, впоследствии стало символом города, и деревья этого сорта высадили по всей округе и за её пределами. Ожидается, что первое дерево зацветёт примерно 22 января, а деревья в парке Сасахара, одном из мест проведения праздника Кавадзу-дзакура, зацветут примерно 4 февраля, в обоих случаях раньше, чем в обычный год.



Цветущая кавадзу-дзакура в городе Кавадзу, префектура Сидзуока (© Pixta)

Источники данных

Фотография к заголовку: Цветущая сакура у храма Тайсэкидзи в Фудзиномия, преф. Сидзуока, и гора Фудзи отражаются в пруду Мёкё (© PhotoAC)

