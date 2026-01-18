Какие японские компании отмечают юбилей в 2026 году? 100 лет назад была основана Toyota Industries Corporation

Какие японские компании отмечают юбилей в 2026 году? 100 лет назад была основана Toyota Industries CorporationЭкономика Общество
2371 компания отмечает столетний юбилей
Согласно исследованию аналитической компании Teikoku Databank, в 2026 году 10-летние юбилеи отметят 145 159 японских компаний. Из них 17 939 отмечают 50-летие со дня основания, а 2371 компания – 100-летие, они были основаны в первом году Сёва (1926).
Компания «Тоёта дзидо сёкки» (город Кария, префектура Айти) по производству и продаже автоматических ткацких станков типа G, которые разработал Тоёда Сакити, прадед нынешнего председателя правления корпорации Toyota Motor Тойоды Акио, была основана в ноябре 1926 года. Сакити родился в конце периода Эдо (1603-1868), и после изобретения ручного ткацкого станка в 1890 году он оформил патенты и внедрил в практику ряд изобретений в области прядения и ткачества. Более чем через 30 лет после своего первого изобретения, в 1924 году он поразил мир, создав автоматический ткацкий станок, изменивший текстильную промышленность.
Также в 1926 году были основаны компании Toyo Rayon (ныне Toray) и Kurashiki Silk (ныне Kuraray), производящие вискозу – первое в истории человечества синтетическое волокно, обладающее блеском, напоминающим шёлк. Текстильная промышленность и производство тканей были ведущими отраслями японской экономики в 1910-1920-е годы.
Компания Shueisha, издающая известный журнал манги Weekly Shonen Jump, представивший множество мировых хитов, таких как «Капитан Цубаса», Dragon Ball, SLAM DUNK и Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, также отмечает столетний юбилей.
Крупнейшие компании, отмечающие в 2026 году 100-летие со дня основания
|Shueisha (р-н Тиёда, Токио)
|Крупные издания, такие как журнал Weekly Shonen Jump, где публиковались знаменитые хиты манги
|Shin-Etsu Chemical (р-н Тиёда, Токио)
|Производитель различной химической продукции
|Kanetetsu Delica Foods (г. Кобе)
|Продукты из рыбной пасты, такие как камабоко и тикува
|Железнодорожная компания Fujikyuko (город Фудзиёсида, преф. Яманаси)
|Ближайшая к горе Фудзи железнодорожная линия Фудзикю
|Iseki Agricultural Machinery (р-н Аракава, Токио)
|Сельхозтехника (тракторы, рисопосадочные машины и т. п.)
Составлено на основе данных Teikoku Databank
Среди компаний-юбиляров с ещё более долгой историей – Kikkawa, занимающаяся розничной продажей продуктов питания в основном из переработанного лосося, основанная в 1626 году, а также типографская фирма Dai Nippon Printing Co., которой исполняется 150 лет.
Крупнейшие компании, отмечающие в 2026 году другие юбилеи
|Kikkawa (г. Мураками, префектура Ниигата), 400 лет
|Продажа переработанных продуктов из лосося
|Dai Nippon Printing (р-н Синдзюку, Токио), 150 лет
|Выпуск полиграфической продукции, расширила деятельность на информационную индустрию
|Hands (р-н Синдзюку, Токио), 50 лет
|Товары для дома и рукоделия
|Jojoen (р-н Минато, Токио), 50 лет
|Рестораны якинику (барбекю в корейском стиле) по всей стране
Составлено на основе данных Teikoku Databank
Материалы
Фотография к заголовку: Автоматический ткацкий станок, который создал Тоёда Сакити в 1924 году. В 2000 году Toyota передала один из таких автоматических ткацких станков Британскому научному музею (предоставлено Toyota Motor Corporation)