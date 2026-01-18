Какие японские компании отмечают юбилей в 2026 году? 100 лет назад была основана Toyota Industries Corporation

В первом году Сёва (1926) были основаны компании Toyota Industries, Toray и Kuraray, и в наступившем году они отмечают свой 100-летний юбилей. Начав с производства текстиля, которое переживало пик своего развития, они впоследствии расширили свою деятельность на другие области, реагируя на веяния времени.

2371 компания отмечает столетний юбилей

Согласно исследованию аналитической компании Teikoku Databank, в 2026 году 10-летние юбилеи отметят 145 159 японских компаний. Из них 17 939 отмечают 50-летие со дня основания, а 2371 компания – 100-летие, они были основаны в первом году Сёва (1926).

Компания «Тоёта дзидо сёкки» (город Кария, префектура Айти) по производству и продаже автоматических ткацких станков типа G, которые разработал Тоёда Сакити, прадед нынешнего председателя правления корпорации Toyota Motor Тойоды Акио, была основана в ноябре 1926 года. Сакити родился в конце периода Эдо (1603-1868), и после изобретения ручного ткацкого станка в 1890 году он оформил патенты и внедрил в практику ряд изобретений в области прядения и ткачества. Более чем через 30 лет после своего первого изобретения, в 1924 году он поразил мир, создав автоматический ткацкий станок, изменивший текстильную промышленность.

Также в 1926 году были основаны компании Toyo Rayon (ныне Toray) и Kurashiki Silk (ныне Kuraray), производящие вискозу – первое в истории человечества синтетическое волокно, обладающее блеском, напоминающим шёлк. Текстильная промышленность и производство тканей были ведущими отраслями японской экономики в 1910-1920-е годы.

Компания Shueisha, издающая известный журнал манги Weekly Shonen Jump, представивший множество мировых хитов, таких как «Капитан Цубаса», Dragon Ball, SLAM DUNK и Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, также отмечает столетний юбилей.

Крупнейшие компании, отмечающие в 2026 году 100-летие со дня основания

Shueisha (р-н Тиёда, Токио) Крупные издания, такие как журнал Weekly Shonen Jump, где публиковались знаменитые хиты манги Shin-Etsu Chemical (р-н Тиёда, Токио) Производитель различной химической продукции Kanetetsu Delica Foods (г. Кобе) Продукты из рыбной пасты, такие как камабоко и тикува Железнодорожная компания Fujikyuko (город Фудзиёсида, преф. Яманаси) Ближайшая к горе Фудзи железнодорожная линия Фудзикю Iseki Agricultural Machinery (р-н Аракава, Токио) Сельхозтехника (тракторы, рисопосадочные машины и т. п.)

Составлено на основе данных Teikoku Databank

Среди компаний-юбиляров с ещё более долгой историей – Kikkawa, занимающаяся розничной продажей продуктов питания в основном из переработанного лосося, основанная в 1626 году, а также типографская фирма Dai Nippon Printing Co., которой исполняется 150 лет.

Крупнейшие компании, отмечающие в 2026 году другие юбилеи

Kikkawa (г. Мураками, префектура Ниигата), 400 лет Продажа переработанных продуктов из лосося Dai Nippon Printing (р-н Синдзюку, Токио), 150 лет Выпуск полиграфической продукции, расширила деятельность на информационную индустрию Hands (р-н Синдзюку, Токио), 50 лет Товары для дома и рукоделия Jojoen (р-н Минато, Токио), 50 лет Рестораны якинику (барбекю в корейском стиле) по всей стране

Составлено на основе данных Teikoku Databank

Материалы

Фотография к заголовку: Автоматический ткацкий станок, который создал Тоёда Сакити в 1924 году. В 2000 году Toyota передала один из таких автоматических ткацких станков Британскому научному музею (предоставлено Toyota Motor Corporation)

