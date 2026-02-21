Число иностранных работников в Японии достигло рекордной отметки в 2,57 млн человек, их число растёт тринадцатый год подряд

Число иностранных работников в Японии достигло новой рекордной отметки. Новая политика в отношении иностранных граждан, разработанная правительством в январе, включает более строгие требования к получению вида на жительство и гражданства. Однако Япония по-прежнему полагается на иностранцев для восполнения нехватки рабочей силы.

Нехватка рабочей силы

Согласно результатам исследования, опубликованным Министерством здравоохранения, труда и социального обеспечения в январе 2026 года по состоянию на октябрь 2025 года, количество иностранных рабочих в Японии стало самым высоким за всю историю и составило 2 571 037 человек, что на 11,7% больше, чем в предыдущем году. Показатель прироста также достиг рекордной отметки. В условиях нехватки рабочей силы компании активно привлекают иностранных работников, и количество иностранных работников достигает рекордных показателей тринадцатый год подряд.

По странам гражданства наибольшее количество работников было из Вьетнама – 605 906 человек (23,6% от общего числа, на 6,2% больше по сравнению с предыдущим годом), за ним следовал Китай (включая Гонконг и Макао, 431 949 человек) и Филиппины (260 869 человек). Странами с наибольшим приростом в годовом исчислении стали Мьянма (рост на 42,5%), Индонезия (рост на 34,6%) и Шри-Ланка (рост на 28,9%).

По отраслям наибольшая доля приходится на обрабатывающую промышленность (24,7%), за ней следуют сфера услуг (15,2%) и оптовая и розничная торговля (13,3%). По префектурам наибольшее число иностранных работников сосредоточено в трёх крупнейших мегаполисах – Токио (25,4%), Нагоя (преф. Айти, 9,7%) и Осака (8,1%).

