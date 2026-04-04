Разнообразие сортов сакуры: рейтинг знаменитых мест, где можно полюбоваться плакучей и махровой сакурой

Сайт туристической информации Jalan News представил список мест, где можно полюбоваться плакучей и махровой сакурой с середины апреля по май.

1-е место. Аллея плакучей сакуры вдоль линии Ниттю (город Китаката, префектура Фукусима)

От станции Китаката закрытой в 1984 году железнодорожной линии Ниттю у термального курорта Ниттю онсэн тянется трёхкилометровая аллея плакучих вишнёвых деревьев, ветви которых напоминают красиво украшенные гирлянды.



(Предоставлено Ассоциацией туризма и обмена товарами префектуры Фукусима)

Сайты на тему:

2-е место. MIHO MUSEUM (город Кока, префектура Сига)

Этот музей спроектировал архитектор Юймин Бэй, известный по стеклянной пирамиде в Лувре. Он вдохновлялся описанием утопии в стихах Тао Юаньмина «Весна персиковых цветов». Подход от здания приёмной к музею обрамлён плакучими сакурами. Цветущие вишни с их лёгким розовым оттенком видны сквозь туннель, и этот вид является популярной достопримечательностью. Лучшее время для посещения – начало и середина апреля каждого года.



(PIXTA)

3-е место: дерево Ракуодзакура (город Сиракава, префектура Фукусима)

Плакучая сакура, посаженная в саду, который создал Мацудайра Саданобу, внук 8-го сёгуна Токугава и правитель княжества Сиракава, чтобы самураи и простолюдины могли радоваться жизни в одном пространстве. Её возраст уже превысил 200 лет. Ниспадающие ветви с цветами раскинулись во все стороны, напоминая роскошный зонт из цветов.



(PIXTA)

4-е место. Плакучие сакуры вдоль улицы усадеб самураев в Какунодатэ (город Сэмбоку, префектура Акита)

Говорят, что всё началось в эпоху Эдо (1603-1868), когда знатная девушка из Киото, вышедшая замуж за жителя этого города, привезла с собой три саженца и посадила в своей усадьбе. Сейчас такие сакуры формируют весенний пейзаж всего города, придавая ему яркий и красочный вид.



(Предоставлено отделом по развитию туризма префектуры Акита)

4-е место. Юука-но сато (город Камияма, префектура Токусима)

Весь склон горы покрыт более чем 300 деревьями плакучей сакуры и рапсом, создавая прекрасный контраст розового и жёлтого цветов.



(ФотоAC)

6-е место. Парк Такэбэ-но мори (город Окаяма, префектура Окаяма)

Это одно из лучших мест для любования цветением сакуры в западной Японии, где можно увидеть около 10 000 деревьев 100 различных сортов. Среди них особенно популярна плакучая сакура с махровыми цветками и изящно поникшими ветвями. Лучшее время для посещения – с конца марта до середины апреля (в среднем).



(PIXTA)

7-е место. Цветущая сакура на перевале Нагаторо (район Титибу, префектура Сайтама)

Вдоль перевала высажено около 500 деревьев махровой сакуры, образующих «вишнёвую аллею» с насыщенно-розовыми, белыми и жёлтыми цветами. Прекрасный пейзаж открывается и с канатной дороги, откуда можно полюбоваться бескрайними просторами цветущей сакуры сверху. Лучшее время для осмотра – середина-конец апреля (в обычный год).



(PIXTA)

8-е место. Парк Ониуси (район Каябэ, Хоккайдо)

Ониуси в переводе с айнского означает «место, где пышно растут деревья». Здесь высажено около 500 различных сортов сакуры, и поскольку каждый сорт цветёт в разное время, посетители могут наслаждаться цветением сакуры в течение длительного периода. Величественная гора Комагатакэ и прекрасные цветущие вишни создают чудесное зрелище. Лучшее время для осмотра – середина мая (в обычный год).



(PIXTA)

8-е место. Мемориальный парк Арисугава (район Минато, Токио)

В период Эдо (1603-1868) здесь находилась резиденция рода Намбу, а в годы Мэйдзи (1868-1912) она перешла в собственность ветви Арисагава императорского рода. В 1934 году она была открыта для публики как парк, и территория резиденции стала городским оазисом в самом центре Токио, где можно ощутить богатство природы.



(Предоставлено администрацией мемориального парка Арисугава-но-мия)

Материалы

Фотография к заголовку: Плакучая сакура у старой железнодорожной линии Ниттю (ФотоAC)

Статьи по теме