Японский журавль впервые за 35 лет исключён из списка исчезающих видов благодаря долгим усилиям по сохранению популяции

Прекрасный и грациозный японский журавль – птица, которая занимает особое место в сердцах японцев. Одно время он был на грани вымирания, но его популяция постепенно восстановилась, и сейчас он исключён из Красной книги Министерства окружающей среды.

Восстановление популяции японского журавля

17 марта Министерство окружающей среды опубликовало пересмотренную версию своего «Красного списка», в котором перечислены находящиеся под угрозой исчезновения дикие животные и растения. Японский журавль, признанный особым природным памятником Японии, был исключён из списка находящихся под угрозой исчезновения видов в связи с восстановлением его популяции, и его статус понижен на одну ступень до категории «приближается к уровню угрозы исчезновения» (то есть риск его исчезновения в настоящее время низок).



Японские журавли собираются возле наблюдательного пункта на северной стороне болота Кусиро (деревня Цуруи, район Акан, Хоккайдо, фотография сделана 30 января 2026 г., Jiji Press)

Когда-то считалось, что японский журавль вымер из-за чрезмерной охоты в годы Мэйдзи (1868-1912), но в 1924 году несколько десятков особей были обнаружены в отдалённых частях болота Кусиро. В 1952 году, когда «журавли Кусиро» были объявлены особым природным памятником Японии, во время зимовочной съёмки было подтверждено наличие 33 журавлей. Впоследствии всё активнее проводились мероприятия по сохранению и подкормке журавлей, проводимые волонтёрами, в основном на территории деревни Цуруи и города Акан, и в ходе обследования 2024 финансового года (конец января 2025 года) было подтверждено наличие 1927 журавлей, а риск вымирания был оценен как низкий.

Японский журавль – это крупный журавль, обитающий в Восточной Азии и на юго-востоке России. Японцы с давних времён хорошо знакомы с этой птицей, символизирующей долголетие, о чём свидетельствует поговорка «журавли живут тысячу лет, черепахи – десять тысяч лет». Журавлей можно увидеть на семейных гербах (камон), обёрточной бумаге, плетении мидзухики как символ благополучия. Утагава Хиросигэ, художник укиё-э, живший в конце периода Эдо (1603-1868), изображал японских журавлей в Эдо, что указывает на то, что когда-то они обитали и на острове Хонсю. Название японского журавля, у которого на голове имеется характерное красное пятно, записывается 丹頂鶴 (тантё-дзуру), то есть «красноголовый журавль».



Живущие на Хоккайдо олени Эдзо пришли к месту подкормки японских журавлей (фото сделано редакцией Nippon.com в 2017 году)

