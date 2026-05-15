Марио: краткая история культового героя Nintendo

Краткое знакомство с Марио — усатым сантехником в красной кепке и героем более чем 250 игр Nintendo.

Mr. Video Game

Дебют Марио состоялся в 1981 году в аркадной игре Donkey Kong, разработанной молодым Сигэру Миямото в начале его карьеры в Nintendo. Тогда персонаж был плотником, сражавшимся с Конгом на строительной площадке. Благодаря своей отличительной способности перепрыгивать через катящиеся бочки он получил прозвище Jumpman (прыгун).

Имя Марио он получил в 1983 году с выходом игры Mario Bros. Поскольку действие многих уровней разворачивалось под землёй, на этот раз его сделали сантехником. Согласно широко известной истории, имя было заимствовано у Марио Сегале – американца итальянского происхождения, владельца склада, который в то время арендовало американское подразделение Nintendo.

Говорят, что ещё до его дебюта Миямото называл Марио Mr. Video Game (Мистер Видеоигра), рассчитывая использовать его в самых разных проектах, меняя профессию по мере необходимости. В играх для NES (Японии – Famicom) Марио появлялся, например, в роли судьи в Tennis, гольфиста в Golf и рабочего по сносу зданий в Wrecking Crew.



Создатель Марио Сигэру Миямото на мероприятии, посвящённом открытию Super Nintendo World в Universal Studios Hollywood, 15 февраля 2023 г. (© Sthanlee B. Mirador/Sipa USA via Reuters Connect)

Релиз Super Mario Bros. в 1985 году закрепил популярность Марио. Технология сайд-скроллинга, уровни, полные интересных сюрпризов, а также динамичный геймплей, основанный на прыжках как способе передвижения и атаки, сделали игру хитом, изменившим историю домашних видеоигр. Именно здесь появились многие ключевые элементы серии, в том числе супер-грибы, увеличивающие Марио, и подземные миры, соединённые трубами.

По мере выхода новых поколений консолей серия продолжала расширяться, охватывая новые миры и жанры. Ёси – динозавр, на котором путешествует Марио, – и его соперник Варио стали любимцами публики и позже получили собственные игры. Появились и другие ответвления серии, такие как Mario Kart и Mario Tennis, с ярким набором запоминающихся персонажей. Со временем Марио превратился в суперзвезду, способную одинаково органично существовать и в спортивных, и в комедийных играх, и стал настоящим лицом Nintendo – тем самым Mr. Video Game.

Сегодня Марио – икона поп-культуры, чья популярность вышла далеко за рамки видеоигр. В 2021 году в Осаке в парке Universal Studios Japan открылся Super Nintendo World, иммерсивная зона, воссоздающая мир Марио. Этот проект стал одним из факторов, укрепивших позиции USJ среди ведущих тематических парков Азии по количеству посетителей.

Голливудский фильм 2023 года «Братья Супер Марио в кино» установил новый мировой рекорд по кассовым сборам среди экранизаций видеоигр. Миямото не раз отмечал, что ещё во времена Donkey Kong ориентировался на американскую аудиторию. Компания Nintendo активно участвовала в создании фильма с этапа планирования, и его успех можно рассматривать как результат более чем сорокалетней международной стратегии компании.

В вышедшем в 2026 году сиквеле – «Супер Марио: Галактическое кино» — герой в красной кепке устремляется в космос, бросая вызов даже гравитации. По состоянию на май 2026 года фильм уже стал одним из заметных кинематографических событий года, вновь подтвердив силу бренда Mario за пределами игровой индустрии. Куда бы ни направился Марио дальше, он по-прежнему ведёт поклонников со всего мира к новым увлекательным приключениям.



Создатель Марио Сигэру Миямото (справа) среди гостей мировой премьеры фильма «Супер Марио: Галактическое кино» в Киото, 28 марта 2026 г. (© Reuters/Manami Yamada)

Марио: краткая хронология

1981 – дебют в аркадной игре Donkey Kong

1983 – выход Mario Bros. в аркадах; первое появление Луиджи

1985 – Super Mario Bros. выходит на NES и становится рекордным хитом (40,2 млн копий); впервые появляются Боузер, принцесса Пич и Тоад

1989 – Super Mario Land выходит как стартовая игра для Game Boy; дебют принцессы Дейзи

1990 – Super Mario World выходит как стартовая игра для Super Famicom (Super NES); дебют Ёси

1992 – выход Super Mario Kart для Super NES

1993 – первый игровой фильм с живыми актёрами, снятый в Голливуде, «Братья Супер Марио»

1996 – релиз Super Mario 64 для Nintendo 64; впервые в серии появился 3D-геймплей

2002 – Super Mario Sunshine выходит для GameCube; дебют Боузера-младшего

2006 – выход New Super Mario Bros., возвращение к двухмерному геймплею с боковой прокруткой; становится самой продаваемой игрой для Nintendo DS

2007 – выход Super Mario Galaxy для Wii; дебют Розалины

2009 – серия Mario Kart занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая продаваемая серия гоночных видеоигр: более 50 млн копий на тот момент и 188,1 млн копий к 2025 году

2012 – релиз New Super Mario Bros. U для Wii U; первая игра серии с поддержкой HD-графики

2017 – выходит Mario Kart 8 Deluxe (порт версии 2014 года для Wii U на Nintendo Switch); игра становится самой продаваемой в серии — 70,6 млн копий по состоянию на 2025 год

2019 – выходит мобильное приложение Mario Kart Tour для смартфонов, количество загрузок превысило 100 млн

2021 – в Universal Studios Japan открывается тематическая зона Super Nintendo World с аттракционами по мотивам Марио; затем аналогичные зоны появляются в Universal Studios Hollywood (2023) и Universal Epic Universe во Флориде (2025)

2023 – премьера 3D-анимационного фильма «Братья Супер Марио в кино»; занесён в Книгу рекордов Гиннесса как самая кассовая экранизация видеоигры (1,4 млрд долларов)

2023 – релиз Super Mario RPG для Nintendo Switch, 3D-ремейк игры 1996 года для Super NES

2025 – Mario Kart World выходит как стартовая игра для Nintendo Switch 2

2025 – серия Mario занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая продаваемая серия видеоигр в истории (893,5 млн копий)

2026 – мировая премьера и выход в прокат сиквела 3D-анимационного фильма 2023 года – «Супер Марио: Галактическое кино»

Примечание: годы в хронологии соответствуют первому мировому релизу. Чтобы избежать путаницы, NES (в Японии – Famicom) и Super NES (Super Famicom) обычно указываются под их английскими названиями, за исключением случаев, когда японский релиз предшествовал зарубежному.

Фотография к заголовку: Марио и Луиджи приветствуют посетителей Universal Studios Japan в Осаке, 17 марта 2021 г. (© Jiji)