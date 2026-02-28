Nintendo Switch 2 и игра Mario Kart World способствовали развитию игрового рынка Японии в 2025 году

Для компании Nintendo 2025 год оказался очень успешным – хорошо продавались консоли Switch 2, а также новые игры про Марио и Покемонов.

Марио и Покемоны

Согласно данным игрового издания Famitsū, внутренний рынок Японии по продаже игрового программного обеспечения и игровых консолей в 2025 году составил 418,1 миллиарда йен. Это на 38,8% больше, чем годом ранее.

Рост продаж был в том числе обусловлен выпуском в июне 2025 года игровой консоли Nintendo Switch 2, совокупные продажи которой к концу года составили 3,8 миллиона единиц. На рынке игровых приставок игра Mario Kart World от Nintendo разошлась тиражом в 2,7 миллиона копий, чему способствовали продажи в комплекте с консолями. На втором месте оказалась игра Pokémon Legends ZA, продажи которой составили 2,5 миллиона копий для платформ Switch и Switch 2.

В 2026 году ожидается дальнейшее расширение рынка, обусловленное появлением Nintendo Switch 2. На февраль запланированы релизы популярных серий игр, включая Dragon Quest VII Reimagined от Square Enix для Switch 2, Switch и PS5, а также Resident Evil: Requiem от Capcom для Switch 2 и PS5.

Материалы

Компания Kadokawa: Данные о внутреннем рынке программного обеспечения и игровых консолей Японии в 2025 году (на японском языке) предоставлены.

Фотография к заголовку: скриншот игрового процесса из самой продаваемой игры Mario Kart World (© AFP-Jiji)

Статьи по теме