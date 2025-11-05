Согласно прогнозам, продажи Nintendo впервые превысят 2 трлн йен

Новости

Киото, 4 ноября (Jiji Press). Компания Nintendo Co. сообщила, что, по прогнозам, её совокупный годовой объем продаж впервые превысит 2 триллиона йен, что отражает популярность её новой игровой консоли Nintendo Switch 2, выпущенной в июне.

Базирующаяся в Киото компания теперь ожидает, что в 2025 финансовом году, который заканчивается в марте, объём продаж составит 2,25 трлн йен, что превысит её предыдущий прогноз в 1,9 трлн йен.

Nintendo также пересмотрела свой прогноз операционной прибыли с 320 миллиардов йен до 370 миллиардов йен, а прогноз чистой прибыли с 300 миллиардов йен до 350 миллиардов йен.

Ожидается, что продажи игровой консоли Nintendo Switch 2 в финансовом году достигнут 19 миллионов единиц, тогда как первоначальный прогноз составлял 15 миллионов единиц.

На онлайн-пресс-конференции во вторник президент Nintendo Фурукава Сюнтаро заявил: «(Nintendo Switch 2) показала очень хороший старт продаж по сравнению с нашими предыдущими игровыми консолями», выразив надежду компании на дальнейший рост продаж в Японии и за рубежом в преддверии сезона распродаж в конце года.

