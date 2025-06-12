Мировые продажи Nintendo Switch 2 за четыре дня превысили 3,5 млн единиц

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Киото, 11 июня (Jiji Press). Японская компания Nintendo Co. сообщила, что за четыре дня после выпуска консоли Switch 2 в продажу по всему миру было продано более 3,5 миллионов единиц Switch 2.

По данным компании, это самые высокие мировые продажи среди всех игровых консолей Nintendo за первые четыре дня.

Около 2,2 миллиона человек только в Японии приняли участие в первой лотерее предварительного заказа Switch 2, которая прошла на официальном сайте Nintendo в апреле.

Производитель игр планирует продать 15 миллионов единиц Switch 2 по всему миру за первый год продаж. Консоль продается в Японии по рекомендуемой розничной цене 49 980 йен.

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