Движущие силы японского экспорта: рост продаж говядины, зелёного чая и алкоголя

Говядина, зелёный чай, сакэ и виски занимают всё более заметное место в структуре экспорта продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства, а также продовольственных товаров из Японии.

Рост числа туристов как фактор изменений

По данным Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства, в 2025 году стоимость экспорта продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства, а также других продовольственных товаров японского производства достигла 1,7 триллиона йен. Это более чем в два раза превышает показатель десятилетней давности, зафиксированный в 2015 году на уровне 750 миллиардов йен.

С точки зрения категорий экспортируемых товаров лидерство, как и 10 лет назад, удерживает морской гребешок. После сброса очищенной воды с атомной электростанции «Фукусима-1» Китай, который до 2022 года оставался главным потребителем японского гребешка, в августе 2023 года ввел полный запрет на импорт морепродуктов из Японии. Несмотря на то, что благодаря усилиям представителей государственного и частного секторов в июне 2025 года запрет был снят, ухудшение отношений между двумя странами привело к его повторному введению в ноябре 2025 года. Тем не менее японские производители активно осваивают новые каналы сбыта во Вьетнаме и других странах, благодаря чему морской гребешок продолжает удерживать первое место среди всех категорий товаров.

Главным отличием от ситуации десятилетней давности стал стремительный рост экспорта говядины, зелёного чая, сакэ и виски.

В 2025 году экспорт говядины достиг 73,1 миллиарда йен, что в 6,6 раза выше показателей 2015 года; это позволило данной категории совершить скачок с тринадцатого сразу на второе место. Экспорт зелёного чая (включая чай маття) вырос в 7,1 раза, поднявшись с пятнадцатого на четвертое место. В частности, порошковый чай маття привлек к себе внимание как полезный для здоровья суперфуд, что вызвало всплеск спроса на его использование для приготовления латте, сладостей и других продуктов.

Более того, совокупный объём экспорта сакэ и виски составил 95,0 миллиарда йен, что превосходит даже показатели экспорта морского гребешка. Это в 3,9 раза выше совокупного показателя в 24,4 миллиарда йен, зафиксированного 10 лет назад. Позиции сакэ остаются устойчивыми, поскольку традиционное производство этого напитка было внесено в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, а сам он прекрасно сочетается с японской кухней. Произведенный в Японии виски также пользуется большой популярностью за рубежом, особенно его премиальные разновидности.

За десять лет, предшествовавших 2025 году, число иностранных туристов, посещающих Японию, выросло более чем в два раза. По словам представителя министерства, «рост популярности японской кухни и увеличение количества японских ресторанов за рубежом привели к повышению спроса на ингредиенты из Японии». Чиновник также отметил, что этой тенденции способствовало включение васёку (традиционной японской кухни) в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в 2013 году.

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