Рейтинг лучших аэропортов мира: Ханэда вновь на третьем месте, и на первом по чистоте, Нарита – лучший аэропорт по качеству персонала

На конкурсе Skytrax World Airport Awards 2026 аэропорты Японии показали высокие результаты, Ханэда оказался на третьем месте, Нарита – на пятом.

Чистота – традиционно сильная сторона Японии

В общем рейтинге Skytrax World Airport Awards 2026 британской компании Skytrax Международный аэропорт Токио (аэропорт Ханэда) занял третье место, как и в прошлом году. Международный аэропорт Нарита занял 5-е место, а Международный аэропорт Тюбу – 12-е. Международный аэропорт Кансай опустился на 25-е место.

Аэропорт Ханэда 11 лет подряд занимает первое место в категории «Самые чистые аэропорты мира», оценивающей чистоту и комфорт аэропорта, а также 8 лет подряд – первое место в категории «Удобство в использовании для людей с ограниченной подвижностью» (предоставляемые для лиц с ограниченной подвижностью), оценивающей усилия по поддержке пожилых и людей, нуждающихся в помощи во время поездки, и 14 лет подряд – первое место в категории «Лучшие в мире внутренние аэропорты», оценивающей внутренние рейсы. Аэропорт Нарита, занявший 5-е место в общем рейтинге, стал лучшим аэропортом в категории «Лучший персонал аэропорта», оценивающей качество предоставляемых услуг.

Тщательная и скрупулёзная уборка, похоже, является характерной японской чертой. Нарита заняла 4-е место в рейтинге «Самые чистые аэропорты мира», Кансай – 7-е, а Фукуока – 8-е. Среди аэропортов с пассажиропотоком менее 30 миллионов человек первое место в рейтинге «Самые чистые аэропорты мира» заняли Нью-Титосэ и Тюбу, а Осака-Итами оказался на 4-м месте.

Лучшие аэропорты мира

Аэропорт Сингапура Чанги (Сингапур) Аэропорт Инчхон (Южная Корея) Международный аэропорт Токио (Ханэда, Япония) Международный аэропорт Гонконга (Гонконг) Международный аэропорт Нарита (Япония) Аэропорт Париж-Шарль де Голль (Франция) Аэропорт Рома Фьюмичино (Италия) Аэропорт Стамбула (Турция) Аэропорт Мюнхена (Германия) Аэропорт Ванкувера (Канада)

Составлено Nippon.com на основе данных Skytrax

Сингапурский аэропорт Чанги второй год подряд занял первое место в общем зачёте. Международный аэропорт Хамад в Дохе (Катар), который конкурировал с аэропортом Чанги за первое место, не участвовал в конкурсе из-за нестабильности на Ближнем Востоке.

