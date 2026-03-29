Рейтинг лучших аэропортов мира: Ханэда вновь на третьем месте, и на первом по чистоте, Нарита – лучший аэропорт по качеству персонала

Рейтинг лучших аэропортов мира: Ханэда вновь на третьем месте, и на первом по чистоте, Нарита – лучший аэропорт по качеству персоналаОбщество
Чистота – традиционно сильная сторона Японии
В общем рейтинге Skytrax World Airport Awards 2026 британской компании Skytrax Международный аэропорт Токио (аэропорт Ханэда) занял третье место, как и в прошлом году. Международный аэропорт Нарита занял 5-е место, а Международный аэропорт Тюбу – 12-е. Международный аэропорт Кансай опустился на 25-е место.
Аэропорт Ханэда 11 лет подряд занимает первое место в категории «Самые чистые аэропорты мира», оценивающей чистоту и комфорт аэропорта, а также 8 лет подряд – первое место в категории «Удобство в использовании для людей с ограниченной подвижностью» (предоставляемые для лиц с ограниченной подвижностью), оценивающей усилия по поддержке пожилых и людей, нуждающихся в помощи во время поездки, и 14 лет подряд – первое место в категории «Лучшие в мире внутренние аэропорты», оценивающей внутренние рейсы. Аэропорт Нарита, занявший 5-е место в общем рейтинге, стал лучшим аэропортом в категории «Лучший персонал аэропорта», оценивающей качество предоставляемых услуг.
Тщательная и скрупулёзная уборка, похоже, является характерной японской чертой. Нарита заняла 4-е место в рейтинге «Самые чистые аэропорты мира», Кансай – 7-е, а Фукуока – 8-е. Среди аэропортов с пассажиропотоком менее 30 миллионов человек первое место в рейтинге «Самые чистые аэропорты мира» заняли Нью-Титосэ и Тюбу, а Осака-Итами оказался на 4-м месте.
Лучшие аэропорты мира
- Аэропорт Сингапура Чанги (Сингапур)
- Аэропорт Инчхон (Южная Корея)
- Международный аэропорт Токио (Ханэда, Япония)
- Международный аэропорт Гонконга (Гонконг)
- Международный аэропорт Нарита (Япония)
- Аэропорт Париж-Шарль де Голль (Франция)
- Аэропорт Рома Фьюмичино (Италия)
- Аэропорт Стамбула (Турция)
- Аэропорт Мюнхена (Германия)
- Аэропорт Ванкувера (Канада)
Составлено Nippon.com на основе данных Skytrax
Сингапурский аэропорт Чанги второй год подряд занял первое место в общем зачёте. Международный аэропорт Хамад в Дохе (Катар), который конкурировал с аэропортом Чанги за первое место, не участвовал в конкурсе из-за нестабильности на Ближнем Востоке.
