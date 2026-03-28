Весенние переговоры о заработной плате 2026 года: по результатам первого раунда договорились и повышении заработной платы на 5,26%

Крупные компании в основном согласились со всеми требованиями в ходе весенних переговоров по заработной плате 2026 года. Смогут ли малые и средние предприятия, переговоры с которыми только начинаются, следовать в этом темпе? Вызывает опасения экономический спад, вызванный эскалацией напряжённости на Ближнем Востоке.

Третий год подряд заработная плата растёт более чем на 5%

Согласно результатам первого раунда переговоров о заработной плате весной 2026 года, собранным Японской конфедерацией профсоюзов (Рэнго, по состоянию на 23 марта, на основе данных 1100 профсоюзов), средневзвешенный темп повышения заработной платы составил 5,26%, что на 0,20 процентных пункта ниже, чем 5,46%, зафиксированные в первом раунде переговоров о заработной плате весной 2025 года. Однако он сохранил высокий уровень в более чем 5% третий год подряд.

При этом в профсоюзах малых и средних предприятий с численностью менее 300 членов (552 профсоюза) повышение составляет 5,05%, что на 0,04 процентных пункта меньше, чем в предыдущем году, но все еще превышает 5% второй год подряд. Однако это значительно ниже целевого показателя, установленного Рэнго для устранения диспропорции между крупными и малыми предприятиями, который составляет «более 5% в целом и более 6% для малых и средних предприятий».

Хотя ведение бизнеса усложняется из-за политики высоких тарифов администрации Трампа, 18 марта, в день напряжённых переговоров о заработной плате, корпорация Toyota Motor шестой год подряд в полном объёме согласилась с запросами, и был получен ряд положительных ответов от высокопоставленных лиц, в основном от крупных производителей, таких как компании по производству электроники и автомобилей. В дальнейшем основное внимание будет уделено тому, смогут ли малые и средние предприятия, где переговоры между работниками и работодателями будут активно проходить с апреля по май, сохранить темпы повышения заработной платы.

