Число проживающих в Японии иностранных граждан впервые превысило 4 миллиона

Число работников со «специализированными навыками» в Японии увеличилось более чем на 100 000 человек. Этот рост числа иностранных рабочих отражает дефицит рабочей силы в Японии, которая сталкивается со снижением рождаемости и старением населения.

Рекордные показатели числа иностранных жителей растут четвёртый год подряд

Агентство иммиграционных служб Японии объявила, что к концу 2025 года число иностранных граждан, проживающих в стране, достигло 4 125 395 человек, это новый рекордный показатель, который растёт четвёртый год подряд, и на 356 418 человек (9,5%) больше, чем в аналогичный период прошлого года. Впервые это число превысило 4 миллиона. По префектурам наибольшее число иностранных граждан проживает в Токио – 801 438 человек, на 8,5% больше, чем в аналогичный период прошлого года, что составляет 19,4% от общего числа по стране. За ним следуют Осака (375 319 чел.), Айти (357 800 чел.) и Канагава (317 353 чел.), то есть наибольшая концентрация наблюдается в крупных мегаполисах.

По статусу проживания наибольшую численность имели резиденты с ПМЖ – 947 125 человек, что на 3,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За ними следовали инженеры/специалисты в области гуманитарных наук/международных услуг – 475 790 человек и учащиеся – 464 784 человека. Численность технических стажёров осталась неизменной и составила 456 618 человек.

Количество резидентов с визой работника с определёнными навыками (токутэй гино), введенной в 2019 году для расширения доступа к рабочей силе в отраслях, испытывающих нехватку кадров, увеличилось на 37,2% и достигло 390 296. Существует два типа вида на жительство: «Тип 1», позволяющий работать до пяти лет, и «Тип 2», позволяющий членам семьи сопровождать работника и фактически предоставляющий неограниченный срок пребывания для работы. В сфере общественного питания число обладателей виз «Тип 1» к концу февраля достигло примерно 46 000, и ожидается, что к маю этот показатель превысит лимит в 50 000. Поэтому с 13 апреля подача заявок на получение такой визы будет приостановлена.

По странам и регионам происхождения иностранных жителей на Китай пришлось 930 428 человек, на Вьетнам – 681 100, на Южную Корею – 407 341. Среди 10 стран/регионов с наибольшим количеством выходцев из этих регионов незначительное снижение по сравнению с предыдущим годом наблюдалось среди граждан Южной Кореи и Бразилии. Значительно выросло количество граждан Мьянмы и Индонезии, на 35,7% и 33,2% соответственно.

Фотография к заголовку: филиппинский работник с визой для специалистов узкого профиля проходит обучение по приготовлению суси. Группа компаний Ginza Onodera, управляющая высококлассными ресторанами суси, проводит собственные курсы обучения для обладателей виз для специалистов узкого профиля в своих дочерних организациях по развитию человеческих ресурсов (фотография сделана в ноябре 2022 года; Jiji Press)

