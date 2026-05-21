Гендерное неравенство в Японии на примере газетной индустрии: почти 60% женщин считают, что преимущество отдаётся мужчинам, при этом менее 30% мужчин знают об этом

Общество

Долгое время звёздами были журналисты, которые поручали все домашние дела и уход за детьми своим домохозяйкам и работали днём и ночью, чтобы сделать эксклюзивные материалы. Как обстоят дела сейчас?
  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

У мужчин и женщин разные представления о равенстве в профессии

Среди сотрудников газет и информационных агентств 36,4% считают, что мужчины и женщины имеют равный статус, и 37,7% – что мужчины находятся в более выгодном положении. Однако точка зрения сильно различается в зависимости от пола. Только 26,0% женщин считают, что имеют равный статус, в то время как 58,3% уверены, что положение мужчин лучше выгоднее. С другой стороны, в равенстве уверены 40,7% мужчин, и только 29,4% считают, что предпочтение отдаётся мужчинам.

Японская ассоциация издателей и редакторов газет (Нихон симбун кёкай) с ноября по декабрь 2025 года провела опрос, охвативший около 36 000 сотрудников и руководителей газет и информационных агентств, являющихся членами ассоциации. Были получены ответы от 9630 человек (2755 женщин, 6823 мужчин и 52 человека с другой гендерной идентичностью).　

Равны ли мужчины и женщины там, где вы работаете?

Похоже, многие сомневаются в существовании гендерного равенства в профессии, исходя из таких реалий, как тенденция продвигать мужчин на руководящие должности, а также то, что содержание газет преимущественно отражает мнение мужчин.

Что вы думаете о гендерном равенстве в своей профессии?

По состоянию на апрель 2025 года доля женщин среди сотрудников газет и информационных агентств, входящих в ассоциацию, составляет 24,9%. Из них доля женщин на руководящих должностях (начальник отдела и выше) составляет 10,8%, впервые превысив 10%, но этот показатель всё ещё заметно отстаёт от общей тенденции в обществе. Считается, что это вызвано сочетанием ряда факторов, в том числе того, что в прошлом уровень найма женщин был низким, что привело к малому числу женщин на руководящих должностях, а также «мужской атмосферой» на рабочем месте, исключающей женщин, и частым уходом женщин в середине карьеры.

Почему в газетной индустрии мало женщин на руководящих должностях?

Что касается того, что процент женщин среди директоров в газетной индустрии остаётся на уровне 5,7% (апрель 2025 г.), то более половины опрошенных (52,3%) считают, что отрасль в целом отстаёт от современных тенденций. В отношении установления количественных целевых показателей для доли женщин на руководящих должностях 55,6% всех опрошенных (включая ответы «в некоторой степени согласен») поддерживают это. В частности, среди женщин такой шаг поддержали 67,9% (включая ответы «в некоторой степени согласен»). Даже среди руководителей 58,9% поддержали установление целевых показателей.

Материалы

Фотография к заголовку: PIXTA

Статьи по теме

женщины гендерное неравенство