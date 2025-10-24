Первая в истории женщина на посту премьер-министра Японии: Такаити Санаэ и курс на обновлённую политическую линию Абэ Синдзо

Новое правительство Такаити Санаэ, вероятно, пойдёт дальше простого возврата к «линии Абэ» и примет курс консервативных «ястребов». Так оценивает ситуацию профессор Токийского университета Сакаия Сиро, специалист по японской политике.

Акцент на безопасности и пересмотр Конституции для привлечения консервативного электората

За последний месяц – от объявления об отставке бывшего премьера Исибы Сигэру до выборов председателя ЛДП и перекройки парламентских альянсов – партийная конфигурация серьёзно изменилась.

Кабинет Такаити по своей сути – консервативное правительство, продолжающее курс Абэ Синдзо. Однако отсутствие Комэйто снимает прежние ограничения, что позволяет проводить более «очищенную» консервативную линию, чем при Абэ. Жёсткая консервативная линия – фирменный знак Такаити Санаэ; отказ от неё означал бы измену своему электорату. В этом – необходимости обращаться к правоконсервативным избирателям – её позиция созвучна Ниппон исин-но кай (Инновационной партии Японии).

Поэтому выдвижение на первый план усиления политики безопасности и конституционной реформы вряд ли вызовет трения, по крайней мере с Исин. Мотивация делать правоконсервативные жесты у правительства теперь заметно сильнее. Даже при Абэ присутствие Комэйто блокировало конституционную реформу. Сейчас у сторонников пересмотра конституции нет двух третей в обеих палатах, чтобы внести инициативу, но работа над конкретными формулировками статей о чрезвычайном положении, вероятно, активизируется сильнее, чем при Абэ.

Каков будет электоральный ущерб для ЛДП Такаити из-за выхода Комэйто из коалиции, покажут выборы, но в краткосрочной перспективе управлять стало проще. Позиция правящей стороны как единого блока стала понятнее, чем во времена альянса ЛДП–Комэйто.

Напомним: Исин – партия, исторически вышедшая из недр ЛДП. После реформаторского курса Коидзуми Дзюнъитиро и ослабления реформ последующими кабинетами ЛДП Исин родилась в Осаке под знаменем перемен. Спустя почти 15 лет Исин как бы возвращается на сторону ЛДП. Похожий сюжет был в 1970-х с Новым либеральным клубом: отколовшись от ЛДП, он в 1980-х вошёл с ней в коалицию, а затем исчез, вернув кадры в «материнскую» партию. Если влияние Исин и дальше будет ослабевать, отношения с ЛДП могут развиваться по той же траектории.

Насколько прогрессивно появление первой женщины-премьера?

Такаити – первая женщина на посту премьер-министра. При этом сама она свою гендерную принадлежность не акцентирует. Оттого её прохладно воспринимают феминистские круги и сторонники активной гендерной повестки.

Тем не менее символическое значение появления женщины во главе правительства велико. Низкий рейтинг Японии в индексе гендерного разрыва связан прежде всего с формальными показателями. Речь не об идеологии или убеждениях. Для восприятия ситуации именно цифры имеют первичное значение.

В сравнении с другими странами в Японии политическое пространство для феминистских лидеров ограничено. Это подтверждают данные международных опросов. Показателен пример Рэнхо на прошлогодних выборах губернатора Токио: кандидатки с выраженной феминистской повесткой редко находят поддержку большинства.

Если условно принять прежний показатель за ноль, а приход к власти лидера-феминистки за единицу, то формирование кабинета Такаити – это движение вперёд по крайней мере на 0,1–0,15. От того, готовы ли мы видеть ценность в подобной постепенности, и зависит, считаем ли мы её избрание знаковым событием.

Выбор Такаити на пост председателя ЛДП отчасти отражал потребность традиционной консервативной партии в обновлении образа. Коидзуми Синдзиро, обещавший продолжить основные политики кабинета Исиба, не вызывал ощущения подлинного обновления.

ЛДП сама признала, что на выборах в верхнюю палату часть её долгосрочного консервативного электората ушла к Сансэйто, – логично, что без внимания к правому флангу партия рискует потерять устойчивость. При этом мужчинам-политикам сложнее открыто демонстрировать консерватизм в вопросах вроде выбора раздельных фамилий при заключении брака – с точки зрения политкорректности это рискованнее. Отсюда и востребованность фигуры Такаити – женщины-консерватора.

Идеологическое противостояние как каркас партийной системы

В политологии модель межпартийной конкуренции называют «партийной системой». Она определяется числом игроков и их идеологическим позиционированием.

В 1980-е существовала рамка сотрудничества ЛДП-Комэйто-Минсято (Демократическая социалистическая партия), а вне её оставались Социалистическая и Коммунистическая партии. После формирования кабинета Такаити складывается следующая конфигурация: правая правящая коалиция ЛДП и Исин, центристский блок, склонный к сотрудничеству – Комэйто плюс Народно-демократическая партия, и жёстко оппонирующие левые – Конституционно-демократическая партия + Коммунистическая партия. В чём-то это напоминает эпоху ЛДП-Комэйто-Минсято (ДСП).

При Абэ бросались в глаза доминирование ЛДП и глубокий идеологический разрыв между ведущими партиями власти и оппозиции. Эту конфигурацию я называл «неосистемой 55 года».

Она пошатнулась при кабинете Исиба: правящая партия потеряла много мест, а первые партии по обе стороны политического спектра сместились к центру. С приходом Такаити поляризация, по-видимому, возвращается, но ЛДП уже не так доминантна, чтобы говорить о «неосистеме 55 года». И вместе с тем её численность достаточна, чтобы не называть систему «поляризованной многопартийной».

И «система 55 года», и её новая версия опирались на противостояние консерваторов и прогрессистов вокруг вопросов безопасности и изменения конституции. В Японии партийная система исторически структурирована этим конфликтом. Он устойчив, поскольку не прекращается и сегодня.

Процесс формирования кабинета Такаити лишь подтвердил силу «магнитного поля» этой оси. Лидер Народно-демократической партии Тамаки Юитиро прямо заявил, что не стал объединяться с КДП из-за расхождений по вопросам конституции, обороны и атомной энергетики. Иными словами, из-за различий между консервативной и прогрессивной идеологиями.

Усиление контроля над иностранцами – новая грань старого противостояния

За согласованным Такаити с Исин сокращением численности нижней палаты кроется несколько замыслов.

Во-первых, пока пересмотр закона о политическом финансировании буксует, это создаёт впечатление действий вместо реальной реформы. Во-вторых, сокращение пропорционального представительства позволяет физически сдерживать рост малых и новых партий. Ход выглядит продуманным.

Но сокращение мест обычно осложняет выравнивание «веса голоса». И бюджетной экономии это почти не даёт. Оппозиции трудно возражать – её обвинят в «самосохранении», – но сама идея «реформы самопожертвования» сомнительна. Символическая «жертва» политиков даёт избирателям лишь эмоциональную разрядку.

Часть сторонников двухпартийности поддержит «очистку» избирательной модели – в пользу одномандатных округов. Споры об избирательной системе неизбежно связаны с партийными интересами. Объективно «правильной» модели нет – всё зависит от того, какой баланс сил считается желательным.

Реформа 1990-х была весьма радикальной, однако ЛДП остаётся сильной, а смена власти происходит редко. Дело не в модели выборов, а в слишком мощном «магнитном поле» идеологического противостояния между консерваторами и прогрессистами по вопросу конституционной реформы.

После отставки кабинета Абэ в 2020-м году правительство Такаити – первый за почти пять лет открыто правый кабинет. К пересмотру конституции позитивно относятся не только Исин, но и Народно-демократическая партия; вынесение темы в повестку не несёт для Такаити издержек. К традиционному конфликту добавилась новая грань – ужесточение политики в отношении иностранцев.

Ранее политические элиты избегали делать эту тему предметом дискуссии, хотя общественное недовольство было очевидно. Со временем появились силы, уловившие это настроение и усилившие его через социальные сети. Существенно возросшее влияние соцсетей и лёгкость, с которой новые сила выходят на сцену, отличают нынешний период от эпохи Абэ.

Усиление противостояния правых и левых обычно ведёт к разобщению оппозиции и играет на руку консервативной ЛДП. Если кабинет Такаити продолжит «ястребиные» провокации, многое будет зависеть от того, какую позицию займёт Конституционно-демократическая партия. Поддавшись и сместившись влево, она рискует повторить судьбу бывшей Социалистической партии – тогда перспектива смены власти станет ещё более отдалённой.

Беседу вёл и подготовил к публикации управляющий директор Nippon.com Кога Осаму

Фотография к заголовку: премьер-министр Такаити Санаэ на первой пресс-конференции после вступления в должность. 21 октября 2025 года, резиденция премьера (AFP/Jiji)

