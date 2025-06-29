Гендерный разрыв в Японии в 2025 году: 118-е место среди 148 стран, ситуация не улучшилась

Сокращение количества женщин в кабинете министров до двух способствовало тому, что в индексе гендерного разрыва Всемирного экономического форума за 2025 год Япония осталась на 118-м месте среди 148 стран.

На последнем месте среди стран G7

В «Глобальном докладе о гендерном неравенстве», опубликованном Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) 12 июня 2025 года, Япония заняла 118-е место среди 148 стран, как и в предыдущем году.

При определении рейтинга анализируются различные статистические данные о положении женщин с разделением их на четыре области: «политика», «экономика», «образование» и «здравоохранение». Если гендерное равенство достигнуто, оно оценивается как «1», а если оно полностью неравноправно, оно количественно оценивается как индекс гендерного разрыва и оценивается как «0».

Среди стран G7 Великобритания заняла первое место, поднявшись на десять позиций и заняв четвёртое место в общем рейтинге всех стран. Далее следуют Германия (9-е место в общем рейтинге), Канада (32-е место), Франция (35-е-е место), США (42-е место) и Италия (85-е место), а Япония была единственной страной «Группы семи», которая даже не вошла в первую сотню.

Кабинет премьер-министра Исибы Сигэру в октябре 2024 года включал только двух женщин-министров (10% от общего числа), что было значительным снижением по сравнению с пятью (25%) в кабинете премьер-министра Кисиды Фумио в предыдущем году. Это привело к тому, что Япония опустилась в рейтинге политики со 113-го на 125-е место.

Глобальный рейтинг гендерного разрыва 2025 г.

2025 (2024) Страна Баллы 1 (1) Исландия 0,926 2 (3) Финляндия 0,879 3 (2) Норвегия 0,863 4 (14) Британия 0,838 5 (4) Новая Зеландия 0,827 6 (5) Швеция 0,817 7 (13) Молдова 0,813 8 (8) Намибия 0,811 9 (7) Германия 0,803 10 (9) Ирландия 0,801 12 (10) Испания 0,797 32 (36) Канада 0,767 35 (22) Франция 0,765 42 (43) Соединённые Штаты 0,756 69 (74) Объединённые Арабские Эмираты 0,724 85 (87) Италия 0,704 101 (94) Южная Корея 0,687 103 (106) Китай 0,686 118 (118) Япония 0,666 131 (129) Индия 0,644 139 (135) Египет 0,629 148 (145) Пакистан 0,568

Создано Nippon.com на основе данных Отчёта о глобальном гендерном разрыве Всемирного экономического форума за 2025 год.

Источник

Отчёт о глобальном гендерном разрыве 2025 г.от Всемирного экономического форума, 2025 г.

Фотография к заголовку: PIXTA

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