Гендерный разрыв в Японии в 2025 году: 118-е место среди 148 стран, ситуация не улучшилась

Гендерный разрыв в Японии в 2025 году: 118-е место среди 148 стран, ситуация не улучшиласьОбщество Политика
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На последнем месте среди стран G7
В «Глобальном докладе о гендерном неравенстве», опубликованном Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) 12 июня 2025 года, Япония заняла 118-е место среди 148 стран, как и в предыдущем году.
При определении рейтинга анализируются различные статистические данные о положении женщин с разделением их на четыре области: «политика», «экономика», «образование» и «здравоохранение». Если гендерное равенство достигнуто, оно оценивается как «1», а если оно полностью неравноправно, оно количественно оценивается как индекс гендерного разрыва и оценивается как «0».
Среди стран G7 Великобритания заняла первое место, поднявшись на десять позиций и заняв четвёртое место в общем рейтинге всех стран. Далее следуют Германия (9-е место в общем рейтинге), Канада (32-е место), Франция (35-е-е место), США (42-е место) и Италия (85-е место), а Япония была единственной страной «Группы семи», которая даже не вошла в первую сотню.
Кабинет премьер-министра Исибы Сигэру в октябре 2024 года включал только двух женщин-министров (10% от общего числа), что было значительным снижением по сравнению с пятью (25%) в кабинете премьер-министра Кисиды Фумио в предыдущем году. Это привело к тому, что Япония опустилась в рейтинге политики со 113-го на 125-е место.
Глобальный рейтинг гендерного разрыва 2025 г.
|2025 (2024)
|Страна
|Баллы
|1 (1)
|Исландия
|0,926
|2 (3)
|Финляндия
|0,879
|3 (2)
|Норвегия
|0,863
|4 (14)
|Британия
|0,838
|5 (4)
|Новая Зеландия
|0,827
|6 (5)
|Швеция
|0,817
|7 (13)
|Молдова
|0,813
|8 (8)
|Намибия
|0,811
|9 (7)
|Германия
|0,803
|10 (9)
|Ирландия
|0,801
|12 (10)
|Испания
|0,797
|32 (36)
|Канада
|0,767
|35 (22)
|Франция
|0,765
|42 (43)
|Соединённые Штаты
|0,756
|69 (74)
|Объединённые Арабские Эмираты
|0,724
|85 (87)
|Италия
|0,704
|101 (94)
|Южная Корея
|0,687
|103 (106)
|Китай
|0,686
|118 (118)
|Япония
|0,666
|131 (129)
|Индия
|0,644
|139 (135)
|Египет
|0,629
|148 (145)
|Пакистан
|0,568
Создано Nippon.com на основе данных Отчёта о глобальном гендерном разрыве Всемирного экономического форума за 2025 год.
Источник
- Отчёт о глобальном гендерном разрыве 2025 г.от Всемирного экономического форума, 2025 г.
Фотография к заголовку: PIXTA
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