Гендерный разрыв в Японии в 2024 году: 118-е место среди 146 стран, по вовлечённости женщин в политику – на 113 месте

В индексе гендерного разрыва Всемирного экономического форума за 2024 год Япония заняла 118-е место среди 146 стран. Хотя ситуация несколько улучшилась по сравнению с предыдущим годом, она по-прежнему занимает самое низкое место в рейтинге среди семи развитых стран G7.

В «Глобальном докладе о гендерном неравенстве», опубликованном Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) 12 июня 2024 года, Япония заняла 118-е место среди 146 стран

При определении рейтинга анализируются различные статистические данные о положении женщин с разделением их на четыре области: «политика», «экономика», «образование» и «здравоохранение». Если гендерное равенство достигнуто, оно оценивается как «1», а если оно полностью неравноправно, оно количественно оценивается как индекс гендерного разрыва и оценивается как «0».

Среди стран G7 (7 развитых стран) Германия занимает первое место, а в общем рейтинге всех стран – 7-е место, опустившись с 6-го места в прошлом году. Далее следуют Великобритания (15-е место в общем рейтинге), Франция (22-е место), Канада (36-е место), США (43-е место) и Италия (87-е место), а Япония была единственной страной «Группы семи», которая даже не вошла в первую сотню.

Во втором кабинете министров Кисиды, который начал работать в сентябре 2023 года, пять из 19 членов кабинета были женщинами, в том числе трое из них в кабинете министров были впервые. Это существенный рост по сравнению с двумя женщинами на момент последней кадровой перестановки в августе 2022 года, а рейтинг Японии в сфере политики значительно вырос со 138-го места годом ранее до 113-го места. Из-за таких факторов, как уровень участия в качестве рабочей силы и гендерное неравенство в заработной плате, в сфере экономики Япония осталась на 120-м месте, а в сфере образования опустилась с 47-го на 72-е место.

Рейтинг гендерного равенства 2024 г.

(в скобках указано место страны в предыдущем году)

Место в рейтинге Страна Баллы 1 (1) Исландия 0,935 2 (3) Финляндия 0,875 3(2) Норвегия 0,875 4 (4) Новая Зеландия 0,835 5 (5) Швеция 0,816 6 (7) Никарагуа 0,811 7 (6) Германия 0,810 8 (8) Намибия 0,805 9 (11) Ирландия 0,802 10 (18) Испания 0,797 14 (15) Великобритания 0,792 22 (40) Франция 0,781 36 (30) Канада 0,761 43 (43) США 0,747 74 (71) ОАЭ 0,713 87 (79) Италия 0,703 94 (105) Южная Корея 0,696 106 (107) Китай 0,705 118 (125) Япония 0,663 129 (127) Индия 0,641 135 (134) Египет 0,629 146 (-) Судан 0,568

Источник: данные «Глобального доклада о гендерном неравенстве» ВЭФ 2024 г.

Фотография к заголовку: PIXTA

Статьи по теме