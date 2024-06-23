Гендерный разрыв в Японии в 2024 году: 118-е место среди 146 стран, по вовлечённости женщин в политику – на 113 месте

Гендерный разрыв в Японии в 2024 году: 118-е место среди 146 стран, по вовлечённости женщин в политику – на 113 местеОбщество
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В «Глобальном докладе о гендерном неравенстве», опубликованном Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) 12 июня 2024 года, Япония заняла 118-е место среди 146 стран
При определении рейтинга анализируются различные статистические данные о положении женщин с разделением их на четыре области: «политика», «экономика», «образование» и «здравоохранение». Если гендерное равенство достигнуто, оно оценивается как «1», а если оно полностью неравноправно, оно количественно оценивается как индекс гендерного разрыва и оценивается как «0».
Среди стран G7 (7 развитых стран) Германия занимает первое место, а в общем рейтинге всех стран – 7-е место, опустившись с 6-го места в прошлом году. Далее следуют Великобритания (15-е место в общем рейтинге), Франция (22-е место), Канада (36-е место), США (43-е место) и Италия (87-е место), а Япония была единственной страной «Группы семи», которая даже не вошла в первую сотню.
Во втором кабинете министров Кисиды, который начал работать в сентябре 2023 года, пять из 19 членов кабинета были женщинами, в том числе трое из них в кабинете министров были впервые. Это существенный рост по сравнению с двумя женщинами на момент последней кадровой перестановки в августе 2022 года, а рейтинг Японии в сфере политики значительно вырос со 138-го места годом ранее до 113-го места. Из-за таких факторов, как уровень участия в качестве рабочей силы и гендерное неравенство в заработной плате, в сфере экономики Япония осталась на 120-м месте, а в сфере образования опустилась с 47-го на 72-е место.
Рейтинг гендерного равенства 2024 г.
(в скобках указано место страны в предыдущем году)
|Место в рейтинге
|Страна
|Баллы
|1 (1)
|Исландия
|0,935
|2 (3)
|Финляндия
|0,875
|3(2)
|Норвегия
|0,875
|4 (4)
|Новая Зеландия
|0,835
|5 (5)
|Швеция
|0,816
|6 (7)
|Никарагуа
|0,811
|7 (6)
|Германия
|0,810
|8 (8)
|Намибия
|0,805
|9 (11)
|Ирландия
|0,802
|10 (18)
|Испания
|0,797
|14 (15)
|Великобритания
|0,792
|22 (40)
|Франция
|0,781
|36 (30)
|Канада
|0,761
|43 (43)
|США
|0,747
|74 (71)
|ОАЭ
|0,713
|87 (79)
|Италия
|0,703
|94 (105)
|Южная Корея
|0,696
|106 (107)
|Китай
|0,705
|118 (125)
|Япония
|0,663
|129 (127)
|Индия
|0,641
|135 (134)
|Египет
|0,629
|146 (-)
|Судан
|0,568
Источник: данные «Глобального доклада о гендерном неравенстве» ВЭФ 2024 г.
Фотография к заголовку: PIXTA
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