В Японии в 2024 финансовом году снизились как объём отходов, так и уровень их переработки

За последнее десятилетие в Японии объём образующихся отходов неуклонно снижался.

Министерство окружающей среды Японии объявило результаты своего исследования за 2024 финансовый год, посвящённого состоянию появления и переработки твёрдых бытовых отходов. Согласно результатам, общий объём образования отходов снизился на 2,2% по сравнению с предыдущим годом и составил 38,1 млн тонн. Ежедневное количество отходов на одного человека также сократилось на 1,5%, до 839 граммов. На бытовые отходы пришлось около 70% всех отходов, что составило 26,4 млн тонн, а на отходы, связанные с коммерческой деятельностью, – 11,8 млн тонн.

По сравнению с ситуацией в 2015 финансовом году общий объём образования отходов сократился на 13,7%. За этот период количество отходов, образующихся на одного человека в день, уменьшилось на 100 граммов.

Более 90% образовавшихся отходов подверглось промежуточной обработке, такой как сжигание, измельчение или сортировка, а 3,1 миллиона тонн было утилизировано на полигонах окончательного захоронения. После промежуточной обработки 4,3 миллиона тонн были переработаны. Общий объём переработанных ресурсов, включая отходы, непосредственно отсортированные как пригодные для вторичной переработки, и материалы, собранные в рамках коллективного сбора отходов, составил 7,4 миллиона тонн, что на 3,4% меньше, чем годом ранее. Показатель переработки составил 19,3%, что на 0,2 процентных пункта меньше, чем в предыдущем году.

Общие затраты на переработку отходов составили 2,4 триллиона йен

По состоянию на конец 2024 финансового года в Японии насчитывался 991 мусоросжигательный завод, что на 13 меньше, чем в предыдущем году. Из них 710 используют остаточное тепло, а 414 оснащены системами выработки электроэнергии. Заводы произвели 10 448 ГВт·ч электроэнергии, что эквивалентно годовому потреблению электроэнергии примерно 2,7 миллиона домохозяйств.

Общие расходы на эксплуатацию систем управления отходами выросли на 6,9% в годовом исчислении и составили 2,45 трлн йен. В эту сумму входят 560 млрд йен на строительные и ремонтные работы и 1,78 трлн йен на обработку и техническое обслуживание.

Материалы

Министерство окружающей среды: Данные по обращению с твёрдыми отходами (на японском языке)

Фотография к заголовку: PIXTA

Статьи по теме