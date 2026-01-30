Что мы выбрасываем: новая книга изобличает вопиющее количество пищевых отходов в Японии

В Японии, несмотря на резкий рост цен на рис, выбрасывается огромное количество пригодных к употреблению продуктов. В своей недавно опубликованной книге журналистка Идэ Руми пишет о том, что потери продовольствия в Японии приводят к шокирующим финансовым издержкам и оказывают неблагоприятное воздействие на климат.

Расточительство в условиях кризиса

Потребители по всей Японии запаниковали, когда в августе 2024 года с полок супермаркетов исчез рис. Хотя упаковки с этим основным продуктом со временем снова появились в продаже, покупателей ожидал новый удар: цены почти удвоились. И всё же даже в разгар этого так называемого «рисового кризиса эпохи Рэйва» огромные объёмы совершенно съедобного риса продолжали выбрасываться как ни в чём не бывало.

Масштабы проблемы наглядно демонстрирует предприятие, перерабатывающее пищевые отходы из токийских универмагов, супермаркетов и магазинов шаговой доступности в корм для свиней. Ежедневно на завод поступает около 40 тонн пищевых отходов, из которых около 8 тонн составляет рис, что эквивалентно примерно 53 000 чашек.

Журналистка Идэ Руми в своей книге «Еда, которую мы выбрасываем» (Ватаситати ва нани о сутэтэ иру но ка) указывает на строгие японские нормы регулирования как на одну из причин такой расточительности. Согласно японскому законодательству о маркировке пищевых продуктов, шлифованный рис, очищенный от оболочки, классифицируется как «свежий продукт». После обработки такой рис может находиться на полках чуть больше месяца. Хотя некоторые магазины предлагают сотрудникам упаковки с заканчивающимся сроком хранения со скидкой или передают их в продовольственные банки, большая часть риса просто выбрасывается.

Необходим новый подход

Идэ утверждает, что любые шаги по стабилизации ситуации с рисом в Японии должны в первую очередь включать сокращение количества зерна, которое идёт в отходы. В частности, она предлагает дать магазинам возможность продавать шлифованный рис со скидкой в течение двух месяцев после очистки, отмечая, что потребителей волнуют не только максимальная свежесть и вкус.

Характерным примером проблемы продовольственных потерь в Японии стали крупные суси-рулеты эхо-маки. Считается, что эти рулеты, которые ассоциируются с праздником Сэцубун в начале февраля, приносят удачу, и, чтобы привлечь покупателей в период посленовогоднего спада активности, сети мини-маркетов и универмагов предлагают деликатесные варианты, приготовленные из высококачественных ингредиентов.



Различные виды эхо-маки (© Pixta)

Однако ориентированный на прибыль подход привёл к перепроизводству, особенно на фоне ослабевающего интереса к эхо-маки. По оценкам Идэ, в 2023 году около 2,56 млн рулетов на сумму 1,28 млрд йен остались непроданными и были выброшены. По её словам, в условиях дефицита риса эхо-маки едва ли оправдывают свою репутацию приносящих удачу, став олицетворением проблемы пищевых отходов в её самом вопиющем виде.

Анализируя ситуацию, сложившуюся во время пандемии COVID-19, Идэ показывает, как кризис в области здравоохранения неожиданным образом усугубил проблему пищевых отходов. Так, когда в марте 2020 года правительство закрыло школы по всей стране, были остановлены и программы школьного питания. Продукты стандартного меню, такие как молоко и хлеб, которые в обычных условиях были бы съедены учениками, начали накапливаться и подлежали утилизации. Аналогичная ситуация возникла в апреле, когда в ходе первого чрезвычайного положения закрылись крупные универмаги: поставщики, снабжавшие продовольственные отделы в цокольных этажах, столкнулись с отсутствием каналов сбыта.

Олимпийские игры в Токио, которых все так ждали, также стали причиной продовольственных потерь. Хотя Игры прошли в 2021 году после годовой отсрочки и отсутствие зрителей сократило потребность в волонтёрах, организаторы не скорректировали запланированные объёмы питания. В результате около 20% упакованных ланчей, всего около 300 000 порций, остались, были невостребованы.

Доверять чутью

В японских семьях принято серьёзно относиться к сроку годности продуктов, особенно молока и яиц. Несмотря на то, что эти цифры всего лишь помогают примерно определить период, когда товары находятся на пике свежести, производители обычно устанавливают их с большим запасом, страхуясь от возможных рисков. Идэ критикует привычку выбрасывать продукты, ориентируясь исключительно на указанные сроки, и подчёркивает, что при правильном хранении большинство продуктов остаётся безопасным для употребления. Она обращает внимание на маркировку яиц в Японии: указанная дата означает срок, до которого их рекомендуется есть сырыми. Если же этот срок прошёл, яйца следует просто подвергнуть термической обработке, а не выбрасывать.

Идэ приводит растущее число примеров того, как страны работают над тем, чтобы изменить отношение потребителей к таким датам. Так, в Дании несколько производителей разместили на упаковках молока надписи с призывом «доверять своим пяти чувствам», предлагая оценивать пригодность продукта по запаху, вкусу и внешнему виду. Эти и подобные меры позволили за пять лет сократить объём пищевых отходов в стране на 25%. В Великобритании крупная сеть супермаркетов в 2022 году объявила о намерении изменить или вовсе отказаться от маркировок «употребить до» и аналогичных дат на молочных продуктах и овощах, указав, что они способствуют увеличению объёма пищевых отходов.

Пищевые отходы – топливо глобального потепления

В мире начинают всё более серьёзно относиться к проблеме потери продовольствия, и дело здесь не только в стремлении обуздать расточительство еды. Утилизация большого количества пищевых отходов, например их сжигание, обходится дорого и приводит к выбросу огромного количества парниковых газов, что в значительной степени способствует изменению климата.

В Японии действует одна из самых развитых систем сбора отходов. По состоянию на 2024 год в стране насчитывалось 1016 мусоросжигательных установок, более половины мирового числа, а доля сжигания отходов, около 80%, является самой высокой среди стран-членов ОЭСР. Идэ резко критикует эту практику, утверждая, что большое количество топлива, необходимого для сжигания пищевых отходов, которые сжигаются с трудом, поскольку на 80% состоят из воды, приводит к большому количеству выбросов.

Япония занимает пятое место в мире по объёму выбросов парниковых газов – после Китая, США, Индии и России. При этом роль утилизации пищевых отходов долгое время оставалось вне поля зрения климатических дискуссий. Между тем, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, Япония находится на третьем месте в мире после Китая и США по объёму выбросов парниковых газов, связанных именно с пищевыми отходами.

Идэ считает, что необходимо усилить давление на розничные сети, чтобы сократить объёмы выбрасываемых продуктов. Она отмечает, что один-единственный круглосуточный магазин ежегодно утилизирует продукты на сумму 4,68 млн йен. При этом многие крупные сети фактически поощряют чрезмерный объем заказов, компенсируя отдельным магазинам расходы на утилизацию отходов, например, выплачивая до 30 000 йен за уничтожение непроданных товаров после новогодних праздников.

Эта ситуация ложится тяжелым грузом на совесть сотрудников. Согласно опросу НПО, занимающейся вопросами труда и образа жизни, 40% японских сетей комбини (круглосуточных магазинов), уволившихся с работы, называют причиной именно стресс, связанный с необходимостью ежедневно выбрасывать большое количество пригодной в пищу еды. Поскольку всё больше и больше магазинов укомплектовано иностранными рабочими, автор задаётся вопросом, как они воспринимают расточительное обращение с продуктами в Японии.

Идэ напоминает, что система маркировки «употребить до» появилась в Японии всего около 50 лет назад. До этого потребители полагались на собственные органы чувств, чтобы определить, пригодна ли пища к употреблению. Признавая необходимость осторожности и отказа от явно испорченных продуктов, она подчёркивает: выбрасывать еду, руководствуясь формальными и зачастую условными ориентирами противоречит японским культурным нормам, в которых высоко ценятся труд и ресурсы, вложенные в приготовление пищи.

Мысль автора о том, что «каждый из нас может уже сегодня внести вклад в борьбу с изменением климата, сократив пищевые отходы», звучит убедительно, и не только для Японии, но и для всего мира.

Еда, которую мы выбрасываем: продовольственные потери, пандемия и изменение климата (Ватаситати ва нани о сутэтэйру но ка: сёкухин росу, корона, кикохэндо) Автор: Идэ Руми,

Издательство «Тикума сёбо», 2025 г.

ISBN: 978-4-480-07677-9

Фотография к заголовку: © Pixta

Статьи по теме