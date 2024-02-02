Суси-рулеты «эхо-маки»: празднуем начало весны

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Эхо-маки – это разновидность суси в виде рулета, и в Японии многие люди едят их в день, знаменующий окончание зимы и начало нового года по старинному солнечному календарю. По поверьям, если повернуться в сторону «благоприятного направления» этого года и съесть эхо-маки, то можно надеяться на удачу в наступившем году. Здесь мы расскажем, как приготовить это блюдо, сравнительно недавно вошедшее в традицию празднования последнего дня зимы. erHat

В Японии 3 февраля, в день Сэцубун оживлённо празднуют смену сезонов, разбрасывая жареные соевые бобы, чтобы изгнать злые силы в лице демонов они.

Сезонное угощение

Эхо-маки являются разновидностью футомаки, то есть прочных суси-рулетов с начинкой из множества ингредиентов. Начинки для эхо-маки можно выбирать на свой вкус, а главным отличием этих рулетов является то, что его следует употребить особым образом, чтобы снискать удачу в наступающем году.

Согласно старому календарю, день «разделения сезонов» (сэцубун) является границей между зимой и весной, опасным временем, когда злые духи выходят из-под контроля. Поэтому связанные с этим временем обычаи направлены на изгнание злых сил и обеспечение здоровья и процветания. Рулеты эхо-маки обычно содержат семь ингредиентов – это счастливое число, соответствующее «семи богам счастья», которых почитают в Японии. Считается, что для получения желаемого эффекта от эхо-маки его следует съесть целиком, в тишине, повернувшись в сторону, которая считается «благоприятным направлением» (эхо) этого года.

Направление, которое считается «благоприятным», меняется с каждым годом, следуя установленному циклу, определённому традицией «Пути ян и инь» (оммёдо), традиционной японской эзотерической космологии. В 2024 году, например, для поедания эхо-маки следует повернуться на восток-северо-восток.

Определение эхо

Последняя цифра года Благоприятное направление 1, 3, 6 или 8 Юго-юго-восток 2 или 7 Северо-северо-восток 4 или 9 Восток-северо-восток 5 или 0 Запад-юго-запад

Происхождение традиции

Происхождение эхо-маки крайне туманно. Традиционная японская нумерология объясняет количество ингредиентов для этих рулетов («счастливая семёрка» вообще используется часто), но значение других специфических элементов традиции сложно определить. Одна из теорий приписывает начало практики эхо-маки рекламной кампании, проведенной кооперативом по производству морепродуктов в Осаке чуть меньше столетия назад.

Эту традицию обычно можно было наблюдать в Осаке и окружающем её регионе Кансай, но она постепенно проникает и в другие районы Японии. Круглосуточные магазины комбини и супермаркеты возглавили кампанию популяризации эхо-маки по всей стране, и магазины теперь проводят сезонные рекламные кампании для продажи суси-рулетов по специальному заказу и деликатесных эхо-маки в надежде побудить клиентов покупать эти роллы по индивидуальному заказу. Впоследствии продажи выросли, что сделало эхо-маки прибыльным средством увеличения продаж в период затишья между Новым годом и Днём святого Валентина.

Естественно, не всем хочется съедать целиком толстый суси-рулет, многие коренные жители Токио воздерживаются от этого, и эта практика пока не стала общераспространённым обычаем Сэцубун. Проблемой стало и перепроизводство – в последние несколько лет некоторые магазины сократили свои усилия по продажам после того, как в социальных сетях фотографии мусорных контейнеров с непроданными рулетами вызвали негативную реакцию. Правительство и группы потребителей также выразили обеспокоенность по поводу пищевых отходов, что несколько подорвало репутацию эхо-маки.

Несмотря на скандал, эхо-маки, съедаемые по частям или целиком, постепенно становятся частью японских обрядов, связанных с приходом весны.

Эхо-маки от Nippon.com

Ингредиенты (на один рулет)

Нори: 1 большой лист

Рис: 1,5 стакана

Уксус для суси: 2 столовые ложки

Начинки (состав можно менять в зависимости от предпочтений и наличия – главное, чтобы их было семь)

Огурец: 1/4 (нарезать вдоль)

Полоска тыквы кампё: 1 (20 грамм)

Крабовые палочки: 2,5 шт.

Шпинат: 2 листа

Грибы сиитакэ: 1 (нарезанный)

Коядофу (высушенный замораживанием тофу): 2 ломтика

Японский омлет: 2 ломтика

Способ приготовления

Смешайте уксус для суси с рисом. Положите норина коврик макису блестящей стороной вниз и налепите на него рис для суси, оставив сверху свободное от риса пространство шириной около 3 сантиметров. Выкладывайте начинку горизонтально. Аккуратно поднимите нижнюю часть коврика вверх и над ингредиентами, сжимая и формируя всё в трубочку. Плотно сожмите макисувокруг рулета, чтобы придать ему форму, и запечатайте его. Смочите острый нож и нарежьте рулет на порции

(Originally published in English.)