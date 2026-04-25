Сакура в Японии в 2026 году: в марте количество зарубежных посетителей Японии достигло рекордного для этого месяца уровня в 3,61 миллиона человек

Цветение сакуры – волнующее зрелище не только для японцев, но и для иностранных туристов, посещающих Японию. Количество посетителей из разных стран достигло рекордных уровней, хотя наблюдалось снижение числа приезжающих из Китая и стран Ближнего Востока.

Рекордное число посетителей из США, Великобритании и других стран, приезжающих полюбоваться цветением сакуры в Японии

Японская национальная туристическая организация сообщила, что предполагаемое число иностранных туристов, посетивших Японию в марте 2026 года, составило 3 618 900 человек, что на 3,5% больше, чем в том же месяце прошлого года. Это самый высокий показатель для марта. Такой рост обусловлен обычным всплеском спроса на поездки во время цветения сакуры в конце марта, а также увеличением числа путешественников во время школьных каникул, совпадающих с Пасхой в апреле. Второй год подряд совокупное число посетителей Японии с начала года по состоянию на март превышает 10 миллионов.

В марте был зафиксирован рекордный месячный показатель количества посетителей из США – 375 900 человек, что на 9,7% больше по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Еще семь стран, включая Индонезию, Вьетнам, Канаду, Германию и страны Северной Европы, также зафиксировали рекордные месячные показатели. Число посетителей из Южной Кореи увеличилось на 15% до 795 600 человек, а из Тайваня – на 24,9% до 653 300 человек; в общей сложности 13 стран установили новые рекордные показатели за март.

После высказываний премьер-министра Такаити Санаэ о чрезвычайной ситуации на Тайване китайское правительство призвало людей воздержаться от поездок в Японию, и количество туристов из Китая сократилось в марте на 55,9% до 291 600 человек, снижаясь четвёртый месяц подряд по сравнению с уровнем предыдущего года. Также наблюдается значительное снижение посетителей из стран Ближнего Востока, оно уменьшилось на 30,6% из-за последствий отмены и сокращения количества рейсов, вызванных ухудшением ситуации в регионе.

