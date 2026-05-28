В апреле число иностранных туристов, посетивших Японию, сократилось на 5,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, в основном из-за значительного снижения числа посетителей из Китая и Ближнего Востока

Второй год подряд число иностранных туристов, посетивших Японию за четыре месяца до апреля, превышает 14 миллионов, хотя в апреле оно несколько снизилось из-за ситуации на Ближнем Востоке и позиции Китая.

Первое за три месяца снижение числа иностранных туристов в годовом исчислении

Японская национальная туристическая организация сообщила, что предполагаемое число иностранных туристов, посетивших Японию в апреле 2026 года, составило 3 692 200 человек, что на 5,5% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Хотя это самый высокий показатель за один месяц с начала 2026 года, и общее число туристов до апреля второй год подряд превышает 14 миллионов, это первый случай снижения числа туристов в годовом исчислении за три месяца с января.

После высказываний премьер-министра Такаити Санаэ в ноябре прошлого года о чрезвычайной ситуации на Тайване число китайских туристов в Японии сократилось на 56,8% до 330 700 человек, пятый месяц подряд оставаясь ниже уровня предыдущего года, что отражает растущее нежелание граждан Китая посещать Японию.

В связи с ухудшением ситуации на Ближнем Востоке и вызванными этим отменой и сокращением рейсов, наблюдалось снижение на 21,4% числа посетителей из этого региона. По таким странам, как Великобритания, Испания и Италия, в апреле показатели были ниже, чем в прошлом году, что стало реакцией на резкий рост спроса на поездки в Японию в конце марта из-за изменения сроков пасхальных праздников.

Тем временем, по девяти странам были зафиксированы самые высокие показатели посещаемости за апрель за всю историю наблюдений, включая Южную Корею (878 000, рост на 21,7%) и Тайвань (643 500, рост на 19,7%). Франция показала рекордный месячный прирост в 59 200 посетителей, что на 3,7% больше, чем годом ранее.

Японская национальная туристическая организация: Количество иностранных посетителей Японии (оценочное значение по состоянию на апрель 2026 г.)

