В Японии количество книжных магазинов впервые упало ниже 10 000. Особенно мало их в сельской местности.

Снижение до 40% от наибольшего количества

Согласно данным, собранным Японским центром издательской инфраструктуры, по состоянию на конец марта 2026 года количество книжных магазинов составляло 9993, что составляет около 40% от пикового значения в 1998 году. В 2025 финансовом году открылось 102 книжных магазина, а закрылось 499, примерно в пять раз больше.

Число «муниципалитетов без книжных магазинов», то есть городов, районов, посёлков и деревень, где нет книжных магазинов, растёт с каждым годом. Согласно статистике Японского фонда содействия развитию издательской культуры, по состоянию на март 2026 года в стране насчитывалось 510 муниципалитетов без книжных магазинов, что составляет почти 30% (29,3%) от всех городов, районов, посёлков и деревень. Проблема особенно актуальна для периферии и малонаселённых районов, поскольку ограничивает возможности жителей в доступе к книгам, что вызывает опасения по поводу растущего неравенства в этом отношении между городскими и сельскими районами.

Материалы

Фонд Японский центр издательской инфраструктуры « Тенденции изменения количества книжных магазинов по годам»

Фотография к заголовку: PIXTA

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