В Японии многие люди старше 60 лет хотят продолжать работать

Опрос, проведенный Кабинетом министров Японии, показал, что граждане страны старше 60 лет чаще, чем люди того же возраста в США, Германии и Швеции, обеспокоены своими расходами на проживание.

Трудности с оплатой расходов на проживание

12 июня Кабинет министров опубликовал результаты своего комплексного исследования мер по обеспечению благополучия стареющего общества к 2025 году, в котором сравниваются жизнь и взгляды пожилых людей в Японии с другими странами. В исследовании приняли участие люди в возрасте старше 60 лет из Японии, США, Германии и Швеции.

На вопрос о готовности работать в будущем 46,1% жителей Японии в возрасте старше 60 лет ответили, что хотят продолжать работать, получая зарплату, что является самым высоким показателем среди ответов жителей четырёх стран, где проводился опрос. Во всех четырёх странах около 60–70% респондентов назвали государственные пенсии своим основным источником дохода. Однако в Японии в качестве основного источника дохода самая высокая доля людей назвала заработок от работы, 27,3%, что значительно выше, чем в Германии, где этот показатель составил 19,3%. Среди четырёх стран Япония также имела самую низкую долю респондентов, заявивших, что у них нет трудностей с повседневными расходами, – 26,2%. Результаты исследования показывают, что многие пожилые люди в Японии хотят продолжать работать, потому что считают, что одних государственных пенсий для жизни недостаточно.

Необходимость в дополнительных сбережениях

В ходе опроса также спросили, считают ли респонденты свои текущие сбережения и активы достаточными для выхода на пенсию. Почти 60% респондентов из Японии выразили обеспокоенность, описав свои сбережения как «в некоторой степени» или «полностью» недостаточные. Ещё одной особенностью респондентов из Японии было то, что только 1% из них заявили, что система социального обеспечения обеспечивает им адекватную защиту, что является самым низким показателем среди жителей четырёх стран, где проводился опрос.

На вопрос о мерах подготовки к выходу на пенсию, предпринятых до 50 лет, респонденты из трёх других стран назвали различные меры, такие как частные пенсионные планы, паевые инвестиционные фонды и инвестиции в недвижимость. В отличие от них, японские респонденты относительно реже упоминали что-либо, кроме банковских сбережений. Это может свидетельствовать о том, что экономическая тревога, которую многие японцы испытывают по поводу выхода на пенсию, частично связана с планированием пенсии, которое чрезмерно акцентирует внимание на таких сбережениях, а не на выборе более диверсифицированного спектра инвестиций.

Материалы

Данные опросаКабинета министров Японии по мерам поддержки стареющего общества (на японском языке)

Фотография к заголовку: PIXTA

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