В Японии многие пожилые люди предпочитают заниматься своими делами в одиночестве и не полагаются на семью

В Японии средняя продолжительность жизни стремится к 100 летнему возрасту, и образ жизни пожилых людей кардинально меняется. Если раньше они собирались вместе для занятий по интересам, то сейчас многие предпочитают делать что-то своё самостоятельно.

Новые предпочтения – одиночество и свобода

Институт исследований жизни Хакуходо с 1986 года каждые 10 лет проводит опросы среди мужчин и женщин в возрасте от 60 до 74 лет. В 1986 году средняя ожидаемая продолжительность жизни составляла 80,93 года для женщин и 75,23 года для мужчин, тогда как сейчас (на 2024 год) она увеличилась до 87,13 года для женщин и 81,09 года для мужчин, что говорит о значительных изменениях социальной среды, в том числе об увеличении продолжительности трудовой деятельности.

За последние 40 лет желание «жить большой семьёй» снизилось на 20,1 процентных пункта, а участие в группах по интересам или местных клубах сократилось на 19,7 процентных пункта – это указывает на значительное снижение чувства семейной сплочённости и принадлежности к местным сообществам. При этом 66,4% людей, или практически две трети, заявили, что часто делают что-то в одиночку, а не с друзьями. 48,6% сказали, что предпочитают ходить в рестораны или бары одни – этот показатель за последние 40 лет вырос почти в три раза. Всё больше людей предпочитают наслаждаться своей свободой в своём собственном темпе, а не «вместе со всеми».

Значительно изменились и представления об идеальных отношениях между мужем и женой (этот вопрос включён в опросник с 1996 года). Желание быть похороненными в одной могиле снизилось на 21,2 пункта за последние 30 лет, а желание вместе заниматься общими увлечениями – на 24,3 пункта.

Что касается отношениям в браке, то 48,3% мужчин и 30,4% женщин, не стремясь к разводу как таковому, хотят перейти к образу жизни, при котором пары живут, не вмешиваясь в жизнь друг друга. Таким образом, пожилые люди всё больше стремятся скорее к взаимному уважению интересов друг друга, чем к совместному семейному времяпрепровождению.

В каком возрасте человек переходит в категорию обозначаемую словами «пожилой» (о-тосиёри) или «старый» (ро:дзин)? В 1986 году «старым» в среднем считали людей в возрасте 71,5 года и старше, но к 2026 году эта цифра выросла до 75,9 лет. Аналогично, определение «пожилого» возраста изменилось с 72,8 лет в 1986 году до 75,8 лет в 2026 году. В наши дни люди, похоже, начинают осознавать свою старость только в возрасте за 75 лет.

Опрос 2026 года проводился с января по февраль и охватил 700 мужчин и женщин в возрасте от 60 до 74 лет, проживающих в столичном регионе Токио.

Материалы

Институт исследований жизни Хакуходо: «Изменения в состоянии здоровья людей старше 40 лет» (на японском языке)

Фотография к заголовку: PIXTA

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