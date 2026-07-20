Число иностранных посетителей Японии в первой половине 2026 года впервые после пандемии снизилось

После окончания пандемии COVID-19 число иностранных туристов в Японии неуклонно росло, но из-за снижения потока туристов из Китая оно впервые за этот период уменьшилось.

Китайское правительство обратилось к гражданам с рекомендацией не ездить в Японию

Японская национальная туристическая организация сообщила, что предполагаемое число иностранных туристов, ппосетивших Японию в первом полугодии 2026 года (январь-июнь), составило 21 084 800 человек, что на 2,0% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это во многом связано с призывом китайского правительства к населению воздержаться от поездок в Японию в связи с заявлениями премьер-министра Такаити Санаэ о потенциальном кризисе на Тайване, что привело к значительному сокращению числа китайских туристов. Впервые за пять лет число иностранных посетителей Японии упало ниже показателей предыдущего периода; последний раз это произошло в 2021 году во время пандемии COVID-19.

Количество туристов из Китая сократилось на 56,4% до 2 058 200 человек. С другой стороны, наибольший рост потока туристов показала Южная Корея, он увеличился на 18,6% до 5 675 100 человек. За ней следует Тайвань с увеличением на 20,9% до 3 972 200 человек.

По оценкам, число иностранных посетителей Японии в июне составило 3 148 600 человек, что на 6,8% меньше по сравнению с тем же месяцем прошлого года, оно снижается третий месяцем подряд. Однако число посетителей из Тайваня и Южной Кореи в июне достигло рекордных показателей.

Материалы

Японская национальная туристическая организация Количество иностранных туристов, посетивших Японию (оценочное значение по состоянию на июнь 2026 г.) (на японском языке)

Фотография к заголовку: Водопад Нати на паломническом маршруте Кумано кодо (город Натикацуура, префектура Вакаяма; Artur Widak via Reuters Connect)

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