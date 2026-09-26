В 2026 году в Японии летняя температура вновь была одной из самых высоких за историю наблюдений

Лето 2026 года в Японии оказалось на пятом месте по температуре за всю историю наблюдений, с рекордными 36 случаями экстремальной жары, когда она достигала 40° Цельсия и выше. В то время как на западе страны бушевали сильные волны жары, на востоке наблюдалась атмосферная нестабильность, приведшая к проливным дождям и тайфунам.

Увеличилось количество дней с температурой выше 40°

Данные Японского метеорологического агентства показывают, что по состоянию на 31 августа за лето 2026 года в общей сложности в 7528 точках наблюдения станции агентства по всей Японии зафиксировали максимальную суточную температуру 35° Цельсия или выше (это суммарная цифра всех точек, где наблюдалась такая температура). Исходя из сопоставимой статистики с 2010 года, это третье по величине число, после 9385 в 2025 году и 8821 в 2024 году.

При этом в общей сложности в 36 местах на наблюдательных станциях наблюдали максимальную температуру 40° или выше. Это самое высокое число, когда-либо зарегистрированное с момента внедрения современных методов измерения в 2010 году.

Средняя температура этим летом (с июня по август) была на 1,02° выше нормы (на основе 30-летнего среднего показателя до 2020 года), оно заняло пятое место в рейтинге жары с момента начала ведения записей в 1898 году. Более высокие летние температуры были зафиксированы в 2025 году (на 2,36° выше), 2023 и 2024 годах (на 1,76° выше) и в 2010 году (на 1,08° выше).

Начиная с августа над западной Японией установилась мощная область высокого давления, принеся длительный период жаркой и сухой погоды. Тем временем на востоке страны наблюдались температуры ниже среднего, особенно в районе Токио и окрестностях Канто, из-за холодного воздуха, поступающего с севера. Однако атмосферные условия стали штормовыми, поскольку восточная Япония оказалась зажатой между гигантской областью низкого давления на юге и областью высокого давления на востоке. Эта нестабильность привела к тому, что сильный тропический шторм Чан-хом обрушился на префектуру Ибараки и принёс проливные дожди в соседнюю префектуру Тиба.

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Фотография к заголовку: © ФотоAC

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