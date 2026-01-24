Японское метеорологическое агентство: жара 2025 года как признак глобального потепления

Даже на Хоккайдо и в северной части Тохоку, где раньше люди не пользовались кондиционерами, растёт число домохозяйств, которые приобретают их, чтобы спасаться от летней жары. Похоже, что глобальное потепление неуклонно прогрессирует.

Рекордно высокие температуры третий год подряд

Японское метеорологическое агентство объявило, что среднегодовая температура в Японии в 2025 году (предварительные данные) была на 1,25°C выше нормы, или среднего значения за 30 лет до 2020 года, достигая третьего по величине уровня с момента начала сбора такой статистики в 1898 году. Семь наблюдений самых высоких средних температур происходили за последние семь лет, с 2019 по 2025 год. Из них три самые высокие отклонения температуры от среднего показателя за всю историю наблюдений составили +1,48°C в 2024 году, +1,29°C в 2023 году и +1,25°C в 2025 году, что подтверждает прогрессирование глобального потепления.

Среднюю температуру рассчитывает Японское метеорологическое агентство на основе результатов наблюдений в 15 местах, выбранных по принципам региональной представительности и меньшего влияния окружающей среды из-за урбанизации.

Лето в 2025 году выдалось чрезвычайно жарким: среди 153 пунктов наблюдения, включая метеорологические обсерватории, по всей стране, от Хоккайдо до Кюсю, в 132 были зафиксированы самые высокие средние летние температуры (включая 9 рекордных значений). На Окинаве и Амами средняя осенняя температура также была самой высокой.

Ожидается, что среднегодовая температура в мире также достигнет третьего по величине уровня в 2025 году, после наивысшего показателя в 2024 году и второго по величине в 2023 году.

