Японское метеорологическое агентство: жара 2025 года как признак глобального потепления
Рекордно высокие температуры третий год подряд
Японское метеорологическое агентство объявило, что среднегодовая температура в Японии в 2025 году (предварительные данные) была на 1,25°C выше нормы, или среднего значения за 30 лет до 2020 года, достигая третьего по величине уровня с момента начала сбора такой статистики в 1898 году. Семь наблюдений самых высоких средних температур происходили за последние семь лет, с 2019 по 2025 год. Из них три самые высокие отклонения температуры от среднего показателя за всю историю наблюдений составили +1,48°C в 2024 году, +1,29°C в 2023 году и +1,25°C в 2025 году, что подтверждает прогрессирование глобального потепления.
Среднюю температуру рассчитывает Японское метеорологическое агентство на основе результатов наблюдений в 15 местах, выбранных по принципам региональной представительности и меньшего влияния окружающей среды из-за урбанизации.
Лето в 2025 году выдалось чрезвычайно жарким: среди 153 пунктов наблюдения, включая метеорологические обсерватории, по всей стране, от Хоккайдо до Кюсю, в 132 были зафиксированы самые высокие средние летние температуры (включая 9 рекордных значений). На Окинаве и Амами средняя осенняя температура также была самой высокой.
Ожидается, что среднегодовая температура в мире также достигнет третьего по величине уровня в 2025 году, после наивысшего показателя в 2024 году и второго по величине в 2023 году.
Материалы
- Японское метеорологическое агентство: Погода за 2025 год (предварительные данные)
Фотография к заголовку: PIXTA
