Среднегодовая температура в Японии в 2024 году достигла нового максимума

Новости

Токио, 6 января (Jiji Press). Среднегодовая температура в Японии в 2024 году оказалась самой высокой с момента начала наблюдений в 1898 году, установив рекордно высокий уровень второй год подряд, сообщило Японское метеорологическое агентство.

Средняя температура в 2024 году была на 1,48 градуса Цельсия выше обычного уровня года или 30-летнего среднего значения до 2020 года, тогда как в 2023 году она составила положительную разницу в 1,29 градуса.

В настоящее время в шестёрке лидеров по среднегодовой температуре в азиатской стране доминируют годы 2019-2024.

Средний показатель по стране основан на температурах, зарегистрированных в 15 долгосрочных пунктах наблюдения агентства по всей стране, которые в значительной степени не подвержены влиянию урбанизации.

Средние региональные температуры, основанные на данных из 149 точек наблюдения, также выросли в 2024 году: в восточном регионе Канто-Косин, центральном регионе Токай, западных регионах Кинки, Тюгоку и Сикоку, северной и южной частях юго-западного региона Кюсю, а также в южных регионах Амами и Окинава были зафиксированы самые высокие значения с момента начала наблюдений в 1946 году. В северо-восточном регионе Тохоку средний показатель 2024 года сравнялся с рекордно высоким значением, установленным в 2023 году.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме