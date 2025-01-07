Среднегодовая температура в Японии в 2024 году достигла нового максимума
НовостиОбщество Экология Стихийные бедствия
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 6 января (Jiji Press). Среднегодовая температура в Японии в 2024 году оказалась самой высокой с момента начала наблюдений в 1898 году, установив рекордно высокий уровень второй год подряд, сообщило Японское метеорологическое агентство.
Средняя температура в 2024 году была на 1,48 градуса Цельсия выше обычного уровня года или 30-летнего среднего значения до 2020 года, тогда как в 2023 году она составила положительную разницу в 1,29 градуса.
В настоящее время в шестёрке лидеров по среднегодовой температуре в азиатской стране доминируют годы 2019-2024.
Средний показатель по стране основан на температурах, зарегистрированных в 15 долгосрочных пунктах наблюдения агентства по всей стране, которые в значительной степени не подвержены влиянию урбанизации.
Средние региональные температуры, основанные на данных из 149 точек наблюдения, также выросли в 2024 году: в восточном регионе Канто-Косин, центральном регионе Токай, западных регионах Кинки, Тюгоку и Сикоку, северной и южной частях юго-западного региона Кюсю, а также в южных регионах Амами и Окинава были зафиксированы самые высокие значения с момента начала наблюдений в 1946 году. В северо-восточном регионе Тохоку средний показатель 2024 года сравнялся с рекордно высоким значением, установленным в 2023 году.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Смерть в ванной: в Японии от тепловых ударов и по другим причинам в ванных ежегодно погибает около 19 000 человек
- В Японии за неделю более 12 000 человек были отправлены в больницу из-за теплового удара
- Японские компании продают всё больше товаров для жаркого времени года
- В Японии становится жарко: как уберечь себя от теплового удара?
- Муниципалитеты Японии создают «убежища для охлаждения»
- Свежая инновация: история одежды с кондиционером