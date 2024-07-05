Японские компании продают всё больше товаров для жаркого времени года

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Токио, 4 июля (Jiji Press). Компании в Японии активно продают продукцию, которая поможет людям справиться с жаркой погодой этим летом, поскольку в этом году снова ожидается аномальная жара.

Растут продажи малогабаритных вентиляторов, превышая показатели 2023 года. Исчезают с полок и энергосберегающие кондиционеры. Из-за высокой влажности покупатели обращают внимание и на средства для предотвращения запаха тела.

В магазинах электротоваров Bic Camera Inc. по мере повышения температуры растут продажи кондиционеров, вентиляторов и циркуляционных насосов. При этом популярны энергосберегающие продукты, что связано в ростом цен на электроэнергию.

Компания товаров для дома Hands Inc. за период с марта по середину июня зафиксировала рост продаж небольших электрических вентиляторов, которые можно держать в одной руке, в 1,8 раза по сравнению с прошлым годом.

«Многие люди покупают несколько вентиляторов с разным дизайном, чтобы использовать их по-разному – на работе и во время отдыха», – рассказал представитель Hands.

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