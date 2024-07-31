В Японии за неделю более 12 000 человек были отправлены в больницу из-за теплового удара

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Токио, 30 июля (Jiji Press). За прошлую неделю до воскресенья в Японии более 12 000 человек были отправлены в больницу из-за теплового удара. Это самый большой показатель за неделю с 29 апреля, с момента начала подсчёта в этом году, сообщило Агентство по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями.

Поскольку в стране установилась изнурительная жара, число людей, госпитализированных из-за теплового удара, возросло на 3588 по сравнению с предыдущей неделей и составило 12 666 человек.

7279 человек, или 57,5% от общего числа пострадавших, составили люди в возрасте 65 лет. Двадцать три человека умерли, 334 человека страдали от тяжёлых симптомов и требовалась госпитализация на три недели и более.

Большинство пострадавших от теплового удара (4928 человек) почувствовали недомогание дома.

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