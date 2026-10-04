Несчастные случаи в горах в Японии летом 2026 года: 839 пострадавших, десять случаев нападений медведей

Хотя количество несчастных случаев и спасательных операций в горах летом 2026 года (за июль и август) сократилось по сравнению с предыдущим годом, число людей, пострадавших в результате несчастных случаев, составило 839 человек, что является вторым по величине показателем за всю историю наблюдений.

По данным Национального полицейского агентства Японии, число несчастных случаев в горах по всей стране с июля по август 2026 года составило 763, что на 45 меньше, чем за тот же период прошлого года. Пострадало 839 человек, что на 78 человек меньше, из них 52 человека погибли или пропали без вести, что на 2 человека меньше, чем годом ранее. В предыдущем году как число несчастных случаев, так и число погибших были рекордными, а в этом году оба показателя стали вторыми по величине с момента начала ведения статистики в 1968 году.

Наибольшее количество горных бедствий произошло в префектуре Нагано (129), за ней следуют Сидзуока (71) и Тояма (65). По возрасту из 839 попавших в бедствие наибольшее число составляли люди в возрасте 60-69 лет (183 человека, 21,8%), за ними следовали люди 50-59 лет (168 человек, 20,0%) и 70-79 лет (167 человек, 19,9%).

Основной причиной несчастных случаев было падение, на которое пришлось 23,0% всех несчастных случаев. Потеряли дорогу и заблудились в 19,7% случаев, скольжение стало причиной бедствия в 15,6% случаев. В 10 случаях туристы подверглись нападению медведей, что послужило причиной бедствия.

Число несчастных случаев на воде немного снизилось

Количество несчастных случаев на воде в период с июля по август составило 436, что на 10 меньше, чем за тот же период прошлого года. Число попавших в бедствие осталось таким же, 535, из них число погибших или пропавших без вести уменьшилось на 15 до 226, причём 11 были детьми младшего школьного возраста. И количество происшествий, и количество попавших в бедствие людей за последние годы остались примерно одинаковыми.

Из 535 попавших в бедствие на воде 291 человек (54,3%) находились в море и 177 (33,0%) – в реках. Из 226 погибших и пропавших без вести людей в море погибло 114 человек, как за тот же период прошлого года, и в реках – 83 человека, что на 11 человек меньше, чем в предыдущем году.

Материалы

Национальное полицейское агентство, Бедствия в горах и на воде (на японском языке)

Фотография к заголовку: Участок маршрута на горе Цуруги (PIXTA, не имеет прямого отношения к материалу статьи)

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