Загадочная красота масок театра Но: мастер Китадзава Хидэта и разнообразие лиц в его творениях

Утончённая красота театра Но

Театр Но – это традиционное японское исполнительское искусство. На первый взгляд маски, которые надевают артисты, кажутся бесстрастными, но в ходе представления они могут выражать множество эмоций. Здесь мы познакомимся с произведениями мастера Китадзавы, чьи работы получили широкое признание за рубежом.

Мастер по изготовлению масок для театра Но. Он также создает и реставрирует декоративные скульптуры для храмов и святилищ. Родился в Токио в 1968 году. Его работа над масками характеризуется вниманием к перспективе исполнителя, поскольку он выступал на сцене в представлениях театра Кёгэн. Устраивал выставки и демонстрации работ, читал лекции и проводил исследования в университетах и культурных учреждениях по всему миру, включая Музей Питт-Риверс и Музей Виктории и Альберта в Великобритании, а также Художественную галерею Нового Южного Уэльса в Австралии. Одна из коллекций его работ представлена в книге Noh and Kyogen Masks (Prestel Publishing, 2024).

Кажущаяся бесстрастность

Театр Но развился из старинных представлений саругаку, которые, в свою очередь, произошли от исполнительского искусства сангаку, заимствованного из Китая. В период Муромати (1336-1573) театр Но был усовершенствован в ходе сотрудничества отца и сына, Канъами и Дзэами(*1). Усовершенствованный при поддержке самураев и аристократов театр Но передавался из поколения в поколение как вид искусства, сосредоточенный на «сокровенной красоте» (югэн) глубоких эмоций при внешней сдержанности. Исполнители в масках передают эмоции посредством плавных движений и лёгких изменений положения и ракурса лиц и тел, раскрывая сюжет.



Маска коомотэ, изображающая молодую женщину (Китадзава Хидэта, фотография Куратани Киёфуми)

Маски использовались в театральных представлениях по всему миру, от древнегреческих трагедий до азиатских театров. Во многих случаях маски использовались для яркого выражения эмоций, таких как гнев или радость, или для выражения характера персонажа. Однако в театре Но в основном используются маски с нейтральным выражением лица, не привязанные к какой-либо конкретной эмоции. В японском языке есть метафора бесстрастного выражения лица – но-мэн но ё:на као, «лицо, как маска Но», которая показывает характерную черту таких масок.

Действительно ли маски в театре Но лишены выразительности?

«Когда выступает выдающийся актёр, играя главную роль (ситэ)(*2), выражение лица на маске меняется. Я забываю, что сам нахожусь на сцене, и полностью погружаюсь в происходящее».

Так говорит один из актёров театра Но, выступающий в ролях второго плана ваки. Каким же образом меняется выражения лица у маски? Прежде чем ответить на этот вопрос, давайте шаг за шагом рассмотрим процесс изготовления маски Но.

Резьба, которая проявляет чувства

В токийской мастерской, где работает Китадзава Хидэта, хранится большой запас кисо хиноки, кипарисовика из местности Кисо, который используется для изготовления масок. Эта древесина также используется в архитектуре буддийских монастырей и синтоистских святилищ, а также при создании буддийских статуй. Из кусков квадратных брусьев, изготовленных из гигантских деревьев возрастом от 200 до 300 лет, мастер отбирает куски с тонкими годичными кольцами.



Трафарет маски старика (слева) мастер переносит на кусок дерева (фото Куратани Киёфуми)

Процесс создания маски у Китадзавы начинается с рисования трафарета, изображающего переднюю и боковую части лица. Он прикрепляет трафарет к деревянному бруску, вырезанному по размеру маски, что позволяет ему вырезать заготовку. Он говорит, что боится резать, пока не увидит в своём воображении трёхмерное изображение готовой маски, и приступает к резьбе только тогда, когда чётко представит её форму.



Процесс работы над заготовкой (фото Куратани Киёфуми)



Маска старца (окина) на заключительном этапе резьбы (фото Куратани Киёфуми)

На вырезание одной маски уходит около трёх недель. Иногда мастер работает над деревянной заготовкой без перерыва более половины дня. После завершения грубой резьбы, придав заготовке общую форму, мастер переходит к вырезанию глаз, носа, рта и других деталей. На этом этапе общее впечатление от маски может значительно меняться, поэтому тщательно обдумываются даже малейшие движения руки при резьбе.



Внутренняя сторона маски, покрытая лаком (фото Куратани Киёфуми)

Внутреннюю сторону маски покрывают несколькими слоями лака, чтобы защитить древесину от пота и дыхания исполнителя, а также чтобы укрепить маску и предотвратить растрескивание при затягивании верёвки, продетой через отверстия.

Цвета, которые подчёркивают тени

После завершения резьбы маску покрывают белым пигментом гофун из измельчённых раковин моллюсков, поверхность шлифуют, после чего рисуют волосы, губы и так далее. Завершающим этапом является раскрашивание, и самыми сложными для росписи частями являются глаза и рот. Глаза зарисовывают чёрной тушью, и маску вешают на стену, чтобы оценить выражение лица.



Китадзава использует пигменты суйхи, которые растворяют в воде и смешивают с белым пигментом гофун для последней отделки маски (фото Куратани Киёфуми)

Конструкция задней части маски также имеет важное значение. У актёра в маске поле зрения сильно сужается, поэтому необходимо уделять внимание удобству и углу обзора при использовании на сцене. Для точной подгонки может потребоваться дополнительная прорезка возле глаз.

Губы прорисовывают наслаиванием нескольких оттенков, полученных из смеси киновари и охры, получая сложный цветовой тон, а для придания глубины добавляются тени. В конце наносится оттенок «под старину», который смягчает и рассеивает свет, подчёркивая тени вокруг глаз, носа и рта.



Раскраска маски вакаонна, «молодой женщины». Особенно тщательно прорисовывается рот (фото Куратани Киёфуми)

Для создателя масок Но важнейший вопрос – где нужно прикоснуться кистью при раскрашивании. Остановиться на этом, или стоит добавить ещё один слой краски? Это сложное решение, и если нанести больше краски, чем нужно, работа будет выглядеть неряшливо.

Вид маски издалека и вблизи

Когда мы рассматриваем маску Но вблизи, нас поражает умелая раскраска и красота отделки. Однако зрители сидят примерно в десяти метрах от сцены, где выступают актёры, и на таком расстоянии впечатление от маски определяют мощные тени, создаваемые резьбой.

При изготовлении буддийских статуй, религиозных скульптур и масок резьба и роспись почти всегда выполняются по отдельности. Как правило, в скульптуре, живописи и рельефах акцент делается либо на резьбе, либо на росписи. В отличие от этого, в масках Но резьба и роспись одинаково важны, и всё это делает один мастер.

Резьба привлекает взгляд зрителей издалека, в то время как роспись приковывает внимание исполнителей вблизи. Именно эта двойственность, различие впечатления, которое производит маска при взгляде с разных расстояний, и является особой чертой масок Но.

Изменчивость неподвижного лица

Вернёмся к исходному вопросу: каким образом маска может менять выражение лица?

Существует множество различных типов масок Но. К основным типам относятся маска мстительного духа Хання, олицетворяющая ревность и гнев женщин, Коомотэ, символизирующая молодых женщин, и Окина – старец, осенённый божественной благодатью.



Маска Хання, символизирующая женскую ревность и гнев (Китадзава Хидэта, фотография Китадзава Сота)

Персонажи, такие как Хання и демоны, выражающие сильные эмоции, называются «мимолётными образами». Они энергично двигаются на сцене, но находятся перед зрителями недолго, около 10-15 минут. В отличие от них, такие персонажи, такие как Коомотэ, которые на первый взгляд не имеют определённого выражения лица и известны как «среднесрочные образы», остаются на сцене более часа.



Маска окина – старец, осенённый божественной благодатью (Китадзава Хидэта, фотография Куратани Киёфуми)

Для описания выражений лиц у масок Но используются термины кумору, «хмуриться», и тэру, «светиться». Когда маска смотрит вниз, между глазами и бровями появляется сильная тень, затуманивая лицо и создавая выражение печали. Когда маска смотрит вверх, выражение становится ярким и сияющим. Тени, создаваемые лёгкими движениями и изменением угла освещения, формируют выражения лиц на масках Но, вызывая интерес у зрителей. Именно благодаря такой тонкой выразительности они не утомляют, даже если смотреть на них долгое время.

«Хорошая маска – это такая, которая позволяет исполнителю выразить сотни различных эмоций».

Как говорит Китадзава, об этом ему рассказал один из ведущих актёров театра Но.



Маска бога счастья для пьесы Кёгэн «Бог счастья» (Китадзава Хидэта, фотография Куратани Киёфуми)

Традиционные столярные инструменты

На каждом этапе изготовления масок театра Но используются различные виды стамесок. В мастерской Китадзавы около 300 стамесок, в том числе и те, которые он унаследовал от отца, резчика по дереву. При грубой резьбе он пользуется большими стамесками и молотком, а затем переключается на другие подходящие инструменты по мере того, как переходит от вырезания общей формы к проработке мелких деталей и завершающим штрихам.



Китадзава для изготовления масок Но использует разные стамески. Выбор инструмента зависит от стадии процесса (фото Куратани Киёфуми)

За долгое время работы над масками он стал ощущать каждый инструмент продолжением своего тела. Когда он сосредоточен на резьбе, его рука сама собой тянется к следующему инструменту, который он выбирает, даже особенно не глядя.



Стамеска, изношенная за годы использования (фото Киёфуми Куратани)

Поскольку состояние инструментов очень важно для работы, он не пренебрегает уходом за ними. Некоторые из них очень старые и использовались ещё до войны, их режущая кромка по мере заточки с годами постепенно укорачивается. Если режущая кромка износилась до основания, кончик загибают и переделывают стамеску в инструмент для соскабливания мелких деталей.

Гордость ремесленника

Создание маски Но – сложный и напряжённый процесс, требующий уединения. В полном одиночестве он разговаривает и спорит с деревом. Удовлетворит ли маска запросы заказавшего её исполнителя, или будет отвергнута? Китадзава говорит, что ему ещё не удалось добиться по-настоящему удовлетворительного результата. Чувствуя, что он может сделать больше, при создании следующей маски он постоянно стремится превзойти свои предыдущие достижения. Он никогда не может сказать, что дошёл до конца.



Китадзава Хидэта на последних этапах резьбы осматривает с разных ракурсов маску старика (фото Куратани Киёфуми)

Покойная американская писательница, поэтесса и активистка Майя Ангелу, увидев маску Но, вырезанную Китадзавой, сказала ему: «Твои работы отражают тебя самого, поэтому оставайся таким же хорошим человеком, чтобы ты мог продолжать заниматься этим делом».

Для Китадзавы быть «хорошим человеком» означает быть честным ремесленником. «Если сравнить мою коомотэ со «Снежной коомотэ»(*3) периода Муромати (1338-1573), которую, как говорят, очень любил Тоётоми Хидэёси, то сравнение было бы не в мою пользу», – говорит он. Он также вспоминает маску молодого мужчины (вакаотоко) периода Эдо (1603-1868), которая не произвела на него особого впечатления, когда он брал её в руки и рассматривал, но приковывала взгляд, когда появлялась на сцене.



Китадзава Хидэта улыбается, расписывая маску молодой женщины. Он продолжает стремиться к новым высотам (фото Куратани Киёфуми)

Он говорит: «Мне приходится состязаться со знаменитыми умельцами, жившими сотни лет назад».

Китадзава заявляет, что будет неуклонно стремиться к улучшению своих умений на пути к новым высотам.

Фотография к заголовку: Мастер по изготовлению масок театра Но Китадзава Хидэта наносит тонкий слой краски на маску молодой женщины (фотография Куратани Киёфуми)