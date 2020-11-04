Ромадзи: ещё один способ записи японского текста

Изучаем и любим японский язык

Запись японских слов латиницей (ромадзи) нечасто встречается в текстах, но её нередко можно увидеть на вывесках, плакатах и упаковках.

Четвёртый путь

Японский язык известен тем, что в нём при записи используются три вида знаков – иероглифы кандзи и слоговые азбуки хирагана и катакана. Однако иногда используется и четвёртый, и его даже иногда предлагали в качестве замены трёх других. Латиница ромадзи впервые появилась в Японии вместе с португальцами в XVI веке и заняла не слишком значительное, но своеобразное место в письменном языке.

Для португальских миссионеров, которые хотели общаться с японцами, но столкнулись с трудностями при изучении письменного языка, латинский алфавит был удобным инструментом для создания словарей. Некоторые звуки записывались иначе, чем сейчас – qi вместо ki, xi вместо shi и т. п. В условиях крайне ограниченных отношений Японии с Западом на протяжении большей части периода Эдо (1603-1868 практически не требовалось использовать латиницу и как-то развивать её употребление.



Страница из средневекового классического произведения «Повесть о доме Тайра» (Хэйкэ-моногатари на ромадзи, основанной на португальской фонетике. Напечатано в Амакуса, Япония, в 1592-1593 гг. (предоставлено Британской библиотекой

Конкуренция систем записи

Одной из основных современных форм романизации, которую изучают иностранные студенты, является система Хепбёрна. Она названа в честь американского миссионера Джеймса Кёртиса Хепбёрна, который популяризировал её, использовав для третьего издания японско-английского словаря, опубликованного в 1886 году. Хотя система названа только его именем, на самом деле она была разработана группой японцев и иностранцев Romajikwai, «Общество латиницы», в которую он входил. Она впоследствии пережила ряд модификаций, и сейчас её иногда называют модифицированной системой Хепбёрна.

Другая важная система романизации – это Кунрэй, основанная на более ранней системе Ниппон. Если Хэпбёрн стремился облегчить произношение японских слов для читателей, знакомых с английским языком, то Кунрэй – более регулярная и простая в использовании система, ориентированная на носителей японского языка. Иностранные студенты привыкли к нерегулярностям системы Хэпбёрна, что хорошо видно на примере ряда «та»: ta, chi, tsu, te, to, тогда как в Кунрэй эти же слоги записываются как ta, ti, tu, te, to.

Примеры различий ромадзи в системах Хэпбёрна и Кунрэй

Хэпбёрн Кунрэй し (си shi si じ (дзи ji zi ち (ти chi ti つ (цу tsu tu ふ (фу fu hu しゃ (ся sha sya じゅ (дзю ju zyu

Пожалуй, система Хэпбёрна является безусловно доминирующей среди живущих в Японии иностранцев и гостей страны. Её можно найти не только в языковых материалах, но и в официальном контексте – например, в названиях мест на указателях и дорожных знаках. Однако Кунрэй по-прежнему преподают в некоторых начальных школах, и там ученики пишут не Fuji, а Huzi. К изучению системы Хэпбёрна, которая считается более сложной, они приступают уже в средних классах.

Даже в рамках одной системы Хэпбёрна существуют разногласия по поводу того, как воспроизводить определённые звуки. Например, долгий «о» (о: в кириллической транслитерации могут записывать как «ō», «o», «ou», «oh» и «ô». Некоторые предпочитают отображать фактическое произношение «n» перед некоторыми согласными в виде «m», как, к примеру, в слове Shimbashi (в английской версии Nippon.com для указания долготы гласных используют макроны, такие как «ō» и «ū», и придерживаются написания «n», за некоторыми исключениями.

Использование ромадзи в дизайне

В условиях горячего интереса ко всем проявлениям западной культуры в период Мэйдзи (1868-1912 возникло немногочисленное, но нашумевшее движение, выступавшее за массовое принятие ромадзи для замены громоздкой японской письменности. Однако вместо этого благодаря значительным усилиям на протяжении десятилетий по упрощению и стандартизации кандзи и азбук кана их сложность значительно снизилась, и ромадзи уже не рассматривали как реальную альтернативу.

Латиница нечасто встречается в обычных японских текстах, но широко используется на вывесках, в рекламе и других сферах дизайна. Запись японских слов ромадзи (а также собственно английские слова является одним из способов привлечения внимания, чтобы побудить зрителя присмотреться получше. В отличие от английских слов и выражений, которые могут играть чисто декоративную роль (и часто употребляться неправильно, записанные ромадзи японские слова обычно следуют нормам языка, являясь средством языковой коммуникации со зрителем.

В учебниках для начинающих изучать японский язык вместо хираганы часто используют ромадзи. Встречаются отрицательные отзывы об изучении японского с помощью латиницы, учитывая их ограниченное использование в письменной речи. Можно согласиться с тем, что хирагана на как можно более раннем этапе обучения полезна для тех, кто хочет научиться читать письменный текст. Различия в системах ромадзи также может привести к путанице.

Однако, наверное, изучающий может самостоятельно принимать обоснованные решения о полезности ромадзи – если, например, с помощью латиницы сначала выучить какой-то словарный запас, это может облегчить запоминание хираганы, избавив от необходимости учить слова и азбуку одновременно. Помимо того, живущие в Японии и те, кто видят страну через аниме и комиксы манга, могут заметить, что у ромадзи есть своё место в японской культуре, и на существование японской латиницы нельзя полностью закрывать глаза.

Иллюстрации: Мокутан Анджело