Японские скороговорки

Изучаем и любим японский язык

Комментаторам на ипподроме необходимо уметь быстро и правильно говорить, и всё равно клички некоторых лошадей могут привести в замешательство даже их. Первая победа лошади Сумомомомомомомомо на ипподроме в Токио 1 ноября 2021 года привлекла внимание к этой подающей надежде трёхлетней кобыле с запоминающимся прозвищем, но комментаторы, наверное, могут испытывать смешанные чувства по поводу её дальнейших успехов...

Лошадь получила свое имя от японской скороговорки Сумомо мо момо мо момо-но ути (スモモも、モモも、モモのうち), что означает «(Персики) сумомо и (персики) момо – разновидности персиков».

Сумомо является разновидностью сливы Prunus salicina, которую иногда называют «японской сливой», но её не следует путать с известной сливой умэ. С ботанической точки зрения её нельзя назвать разновидностью персика (момо, Prunus persica), который является только близким родственником. Однако для скороговорки достаточно лексической связи между ними, и в ней говорится, что и сумомо, и момо – разновидности персика.

Еще одна популярная скороговорка с повторениями – о парах кур в саду перед домом и позади него. Приведенный подстрочный перевод подчеркивает структуру японских предложений, поэтому он выглядит неестественно.

Уранива ни ва нива, нива ни ва нива ниватори га иру

(裏庭には二羽、庭には二羽鶏がいる)

На заднем дворе две, на переднем дворе две курицы

Здесь обыгрываются омонимы нива – «двор, сад», «две (птицы)», и присутствие этого же звукосочетания в уранива, «задний двор», и ниватори, «курица». Ва – это счётное слово для птиц, и ни-ва может означать «две [птицы, в данном случае курицы]».

Не все скороговорки основаны только на повторах. Вот несколько примеров.



(Предоставлено «Ирасутоя»)

Нама муги, нама-гомэ, нама тамаго

Сырая пшеница, сырой рис, сырое яйцо.

Тонари-но кяку ва ёку каки о куу кяку да

Соседний клиент – клиент, который ест много хурмы.

Басу гасу бакухацу

Взрыв газа в автобусе

То:кё токкё кёка кёку

Токийское патентное бюро (административный офис в этом примере – вымышленный)

На видео ниже показан пример того, как японец произносит нама муги, нама-гомэ, нама тамаго. На этом канале можно также увидеть примеры других скороговорок.

Фотография к заголовку: Две курицы в саду (© Pixta)