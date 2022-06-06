Карп, который стал драконом: японские поговорки об успехе

Изучаем и любим японский язык

Подборка японских поговорок об успехе, достигнутом благодаря собственным усилиям либо удаче.

Взобраться на водопад

В мае каждого года в Японии на всеобщее обозрение выставляются красочные тряпичные карпы, чтобы отметить традиционный праздник танго-но сэкку (День мальчиков). Эта рыба считается символом успеха благодаря древней китайской легенде о стойком карпе, который стал драконом.

Эта легенда отразилась и в народных пословицах. Другие же поговорки говорят о возможности успеха и у рыбаков – за счёт осмотрительного использования ресурсов или чужих ссор, которые оборачиваются к его выгоде.

鯉の滝登り— Кои но такинобори. В китайской легенде «карп, поднимающийся по водопаду» через Драконьи врата после того, как проплыл вверх по течению Жёлтой реки, превращается в дракона. Он является символом значительного успеха.

登竜門— То:рю:мон. «Восхождение через Врата Дракона» – другая отсылка к той же легенде, описывающая определённые пути к успеху, например важный экзамен.

海老で鯛を釣る— Эби дэ тай о цуру. «Использовать креветку, чтобы поймать морского леща» означает за счёт небольших вложений получить большую прибыль.

漁夫の利— Гёфу но ри. «Рыбацкая удача», когда кулик пытался съесть моллюска на пляже, но моллюск зажал птичий клюв в своей раковине, а пришедший рыбак поймал их обоих. Эта пословица описывает ситуацию, когда борьба между двумя сторонами приводит к лёгкой прибыли третьей.

Ранняя пташка

Следующие три пословицы дают советы на пути к успеху, а выражение за ними говорит о том, что настоящий мастер, достигший высшего уровня умений, может добиться успеха при любых обстоятельствах.

早起きは三文の徳— Хаяоки ва сан мон но току. «Просыпающийся рано получает три мон», то есть те, кто рано встаёт, получают выгоду в размере трёх мон (название старинной мелкой монеты). Эта пословица рекомендует пораньше вставать.

芸は身を助く— Гэй ва ми о тасуку. «Искусство спасает». Изучение определённого искусства или умения может стать хорошим подспорьем в трудные времена и даже, возможно, позволит выжить в какой-то момент.

初心忘るべからず— Сёсин васуру бэкарадзу. «Не забывай дух новичка» означает, что даже обретя опыт, нужно всегда сохранять такое же смирение и серьёзный подход, которые бывают у того, кто только приступил к изучению умений. Пословица основана на фразе Дзэами, одного из основателей театра Но.

弘法筆を選ばず— Ко:бо: фудэ о эрабадзу. «Кобо не выбирает свою кисть». Кукай, также известный по почётному именованию Кобо дайси, «Великий наставник, распространяющий учение», прославился распространением буддизма по Японии в начале IX века, и был также мастером каллиграфии. В этой пословице отмечается, что мастер такого уровня может отлично работать любой кистью. Подобная английская поговорка гласит: «Хороший рабочий никогда не ругает свои инструменты».

Затяните шнурки на шлеме

Успех также может прийти случайно, хотя и важно распознать такую возможность. Между тем, одна из пословиц указывает на то, что подчас неприятные люди живут в мире лучше, чем другие. Заключительная поговорка же убеждает не почивать на лаврах, даже если вы чего-то добились.

棚から牡丹餅— Тана кара ботамоти. «Ботамоти с полки» описывает вкусную ботамоти (рисовую лепёшку моти, покрытую пастой из сладких бобов), которая падает с полки прямо в рот, эта пословица говорит о неожиданной удаче.

鴨が葱を背負って来る— Камо га нэги о сэоттэ куру. Если «приходит утка, неся на спине луковицу нэги», это означает момент, открывающий великие возможности. Утку и нэги часто едят вместе, так что это считается особенно удачным сочетанием. Эта фраза часто используется для обозначения обманчивой лёгкости пути к успеху, а слово камо (утка) может использоваться в значении «легковерный человек, которого легко обмануть».

憎まれっ子世に憚る— Никумарэкко ё ни хабакару. «Ненавистные дети процветают в мире», и наоборот, хорошие люди далеко не всегда могут преуспеть благодаря своим качествам, согласно этой пословице.

勝って兜の緒を締めよ— Каттэ кабуто о симэё. «После победы затяни шнурки на шлеме», то есть не следует терять бдительности после достижения успеха.

Фотография к заголовку: © Pixta